霧霾長期圍城 北大教授：促發移民及憂鬱症

有北京大學的教授撰文指出，長期霧霾將導致中高收入及高學歷者移民海外，「霧霾憂鬱症」則會成為常見的心理障礙。（美聯社）

2016-12-22 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕長期身處霧霾的環境會對人造成什麼影響？有北京大學的教授撰文指出，中高收入及高學歷者將移民海外，「霧霾憂鬱症」則會成為常見的心理障礙。

北京大學經濟學教授汪丁丁於北大國家發展研究院官網上撰寫「長期霧霾的政治社會效應」一文，近期引發外界熱議。他在文中推估，霧霾會導致北京地區1年700億人民幣的經濟損失，但即使政府願意用這筆錢來降低霧霾，也無法讓北京的霧霾減少到能忍受水平。他引述科學院的報告指出，北京地區的霧霾成分有70%來自汽車廢氣排放，京津冀地區卻有50%以上是來自燃煤，但就算不考慮地方的財政損失，若要求這些企業永遠停產，政府可能須負擔250萬人口的生活費，若以每人每年4萬人民幣來說，一共要支付1000億元，比700億還高。

至於開車的族群，他認為絕大多數人還是選擇繼續開車，在車外、室外則選擇戴口罩，但最終受害的還是下一代；在持續的霧霾導致更嚴重的霧霾後，防毒面具及氧氣筒將成為跟iPad一樣重要的日常設備，最終在終年不見陽光的情況下，「霧霾憂鬱症」將成為北京最常見的心理障礙。

他在文中也推測，若霧霾被醫學確認為肺癌和憂鬱症的長期主因，人口將從大都市往霧霾尚可忍受的中小城市或山區遷徙，在空污持續惡化的情況下，也會促使中高收入群體以及低收入但年輕的群體移民海外，其中高學歷的人移民門檻較低，他將這種狀況稱為國家的「腦流失」，這種損失並不包含在700億裡面，甚至會導致北京將只剩科技含量低的產業，一流的教學資源將往污染更少的地方遷徙。另有一種可能，則是大部分的汙染企業選擇南遷，因為過往生存困難的北方人就常不斷侵擾南方。