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喝沐浴精代替酒 俄國中毒死亡增達71人

遭喝下肚的洗潔劑，雖標明內含成分為乙醇，而非致命的甲醇，但多人飲用以後中毒死亡。（圖截自BBC新聞網）

2016-12-22  16:37

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯西伯利亞地區的伊爾庫次克市（Irkutsk）日前發生集體中毒事件，當地居民因買不起酒，竟把沐浴露代替酒類飲品喝下肚，目前死亡人數來到71人，是俄羅斯近年來最嚴重的中毒事件。

外媒報導，有高達1200萬的俄羅斯人因為買不起酒，竟改喝沐浴精、洗潔劑、香水等液體，中毒者大多為35到50歲之間的民眾，他們喝下含有甲醇的沐浴精，一位33歲的倖存者表示，他只喝了一點點，隔天就失去視力。

目前中毒死亡人數已經高達71人，且尚有多名中毒者情況危急。俄羅斯警方目前也在各式店家巡查，禁止販賣該款沐浴精。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

俄羅斯警方巡查店家，避免該款洗潔劑繼續販賣。（圖截自BBC新聞網）

俄羅斯貧民因買不起酒，將沐浴精、香水、消毒水等代替酒類，已造成71人中毒死亡。（圖截自en.apa.az）

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