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北韓宣稱新火箭測試成功 準備發射衛星

2016-09-20  11:01

〔即時新聞／綜合報導〕北韓媒體宣稱，北韓一具新型火箭地面點火試驗成功，最高領導人金正恩也在場指導，還要求相關官員準備發射衛星。

韓聯社》報導，北韓朝鮮中央通訊社表示，北韓一具新型火箭地面點火試驗成功，可見此舉可能推進北韓的武器發展計畫，加強其導彈的能力。

報導說，北韓有可能準備在10月10日朝鮮勞動黨68周年黨慶時，發射長程導彈。

金正恩要求朝鮮國家宇宙開發局努力在數年內發射更多衛星，讓北韓成為擁有同步衛星的國家。

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  • 北韓媒體宣稱，北韓一具新型火箭地面點火試驗成功，最高領導人金正恩也在場指導。（資料照，法新社）

    北韓媒體宣稱，北韓一具新型火箭地面點火試驗成功，最高領導人金正恩也在場指導。（資料照，法新社）

  • 北韓媒體宣稱，北韓一具新型火箭地面點火試驗成功。圖片為示意圖，與本新聞無關。（資料照，美聯社）

    北韓媒體宣稱，北韓一具新型火箭地面點火試驗成功。圖片為示意圖，與本新聞無關。（資料照，美聯社）

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