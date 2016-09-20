北韓宣稱新火箭測試成功 準備發射衛星

2016-09-20 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕北韓媒體宣稱，北韓一具新型火箭地面點火試驗成功，最高領導人金正恩也在場指導，還要求相關官員準備發射衛星。

《韓聯社》報導，北韓朝鮮中央通訊社表示，北韓一具新型火箭地面點火試驗成功，可見此舉可能推進北韓的武器發展計畫，加強其導彈的能力。

報導說，北韓有可能準備在10月10日朝鮮勞動黨68周年黨慶時，發射長程導彈。

金正恩要求朝鮮國家宇宙開發局努力在數年內發射更多衛星，讓北韓成為擁有同步衛星的國家。