日本「偽娘男優」大島薰 曝AV秘辛引轟動
2016-09-18 11:48
大島薰雖是正常男性，打扮成女裝卻讓活脫脫是一個美少女。（圖擷取自大島薫推特）
〔即時新聞／綜合報導〕日本著名AV「偽娘」大島薰，既是男優、又是女優的雌雄莫辨特質，雖然目前已經退役，仍然讓人印象深刻。他日前上日本最大網路論壇「2ch」與網友互動，在被問到最喜歡與哪個AV女優合作時，稱讚女優上原亞衣可愛，並且說新人女優都很色。
大島薰是正常男性，沒有做過任何變性或整形手術，但只要做女裝打扮，就活脫脫是一個美少女，他在演出A片時，既可以擔綱男性的角色與女優交手，也可以扮演女性的角色與男優交手。
他近日上「2ch」論壇發文，特別PO出自拍照證明是本人，有人問道他曾經與上原亞衣合作是什麼感覺，他回答上原亞衣「可愛、溫柔、開朗」。而在被問到最喜歡與哪個女優合作時，他則不正面回答，只說新人女優都蠻色的。
大島薰曾與上原亞衣合作。（圖擷取自網路）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 巧奪天工！ 女友盼鑽戒 他用酒瓶玻璃做成綠寶石
- 紐約曼哈頓街頭傳爆炸 至少25傷
- 教育新南向 泰台商與3所大學簽產學合作
- 聯軍空襲敘政府軍據點 至少83死
- iPhone 7 傳出災情？開啟App會有雜音
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 哪縣市較沒受颱風侵襲？ 網友推爆這地方
- 林洲民臉書 颱風夜翻遠雄舊帳
- 颱風後送暖 災民讚恆春旅店愛心不輟！
- 張芸京2小時變身京姊 抱屈藍又時躺槍蕾絲情
- 災損申請減稅 記得清理前拍照
- 颱風善後 環署：注意環境清理、飲水安全
- MLB》暴投送紅襪致勝分 洋基季後賽岌岌可危
- 水淹掉佳冬2村 公所執意續辦晚會
- 2018年立委選區重劃 全台7縣市恐受衝擊
- 推台灣入聯 林昶佐紐約街頭演講獲熱烈掌聲
- 注意！瑞芳區102線道土石崩落封路
- 男大生性侵洋學生 16年後…教書睡國中女
- 兆豐案 政院究責曾銘宗、張盛和
- 喬任梁驟逝 蛇精男痛哭「你永遠活在我心中」
- 八卦山天空步道免費將屆 收費上限50元
- 總統府開放參觀讓民眾留言祝福 中客留的是...
- 相差21歲 王燦嫉妒楊懷民沒有……
- 〈失戀共和國〉別讓愛掏空了自己
- 台鐵新豐富站 民怨缺失多卻通車
- 中職Live》獅象大戰 潘威倫對決伍鐸
- MLB》普侯斯14季30轟 史上第4人（影音）
- NBA》活塞年輕化 傑克森：我必須一肩扛起責任
- 蘭嶼、綠島今復飛 船仍停班
- 主播改行賣貢丸 臉書直播重操舊業連線火災
- 魏德不「火」了 仍買廣告謝謝邁阿密
- 桃市》後巷示範美化 化解下水道接管阻力
- 魔力紅主唱首度當爸 取消演唱會陪老婆
- 離婚半年 Selina談婚姻：少了激情...
- NBA》暖男老大！Kobe號召助罕病童
- 不滿北捷未幫開門 婦駕電動代步車狠撞站長
- 曹格女兒6歲慶生 禮物比人還高
- 「醉」後新哥們 脫序辱警銬一起
- 太平區中興里守望相助隊 巡守、防汛雙雙獲獎
- 基隆市府獎勵》捨北一女讀中山 劉晏汝獎學金18萬
- 東海大學美術系碩專班校友 港藝中心聯展
- 中國擱淺貨輪續漏油 金門海灘毀容
- 阿里山森林鐵路土石滑落 繼續停駛1天
- 新澤西州炸彈爆炸 尚無人員受傷通報
- 李英愛展廚藝 公開豪宅育兒樂
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：日本「偽娘男優」大島薰 曝AV秘辛引轟動
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分