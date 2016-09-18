日本「偽娘男優」大島薰 曝AV秘辛引轟動

大島薰雖是正常男性，打扮成女裝卻讓活脫脫是一個美少女。（圖擷取自大島薫推特）

2016-09-18 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本著名AV「偽娘」大島薰，既是男優、又是女優的雌雄莫辨特質，雖然目前已經退役，仍然讓人印象深刻。他日前上日本最大網路論壇「2ch」與網友互動，在被問到最喜歡與哪個AV女優合作時，稱讚女優上原亞衣可愛，並且說新人女優都很色。

大島薰是正常男性，沒有做過任何變性或整形手術，但只要做女裝打扮，就活脫脫是一個美少女，他在演出A片時，既可以擔綱男性的角色與女優交手，也可以扮演女性的角色與男優交手。

他近日上「2ch」論壇發文，特別PO出自拍照證明是本人，有人問道他曾經與上原亞衣合作是什麼感覺，他回答上原亞衣「可愛、溫柔、開朗」。而在被問到最喜歡與哪個女優合作時，他則不正面回答，只說新人女優都蠻色的。