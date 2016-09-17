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長壽秘訣是什麼？110歲嬤：一天一杯威士忌

2016-09-17  23:32

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名人瑞昨日歡慶110歲生日，並分享長壽的秘訣，該名人瑞指出，關鍵在於每日一杯威士忌。

根據《都市報》報導，英國現年110歲的人瑞瓊斯（Grace Jones）昨日歡慶生日，跟親朋好友一同在莊園舉辦餐宴，期間瓊斯分享長壽的秘訣，瓊斯指出，她從50歲起，每天晚上都會喝一小杯威士忌，且醫生也建議她繼續喝，因為對心臟有好處，至今已經喝了60年。

現年78歲的女兒麥卡菲（Deirdre McCarthy）表示，「瓊斯是一位非凡的母親，她迷人、美麗、聰明，還很機警」。

報導指出，瓊斯1906年9月16日於利物浦（Liverpool）出生，一生已經經歷27位首相、2次世界大戰，此外還收到7封來自英國女王的賀電。

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  • 英國一名110歲人瑞分享長壽的秘訣，關鍵在於每日一杯威士忌。（圖擷取自《都市報》）

    英國一名110歲人瑞分享長壽的秘訣，關鍵在於每日一杯威士忌。（圖擷取自《都市報》）

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