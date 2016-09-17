17歲重病少年 比利時未成年安樂死首例
2016-09-17 22:58
〔即時新聞／綜合報導〕近年來許多國家都在推動安樂死合法化，有些地區甚至已經合法。而比利時在今（17）天出現開放安樂死年齡限制後，首位未成年的安樂死病例，他只有17歲。
綜合外媒報導，比利時在2年前取消實施安樂死的年齡限制，今天1位已經病入膏肓的少年成為了比利時首位未成年的安樂死病人。然而比利時安樂死委員會不願意提供太多關於此少年的資訊，目前只能確定他只有17歲，而且生重病，已進入晚期了。
比利時安樂死委員會委員迪斯特拉曼（Wim Distelmans）對於本案也不願多說，只證實醫生在上週就已經確定本案相關情形。不過他透露，目前會考慮安樂死的小孩，其實非常少。
現在安樂死合法化的國家有荷蘭、盧森堡、瑞士、比利時等國。然而准許未滿18歲的人安樂死的國家只有荷蘭和比利時，荷蘭准許12歲以上的人安樂死，比利時則沒有安樂死年齡限制。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 軍退轉公職 4581人續領月退、18趴
- 俏江南做假帳？ CVC投資91億歸零
- 十分瀑布今休園 漁人舞台暫停演出
- 馬勒卡來襲》宜縣大同、南澳 撤離村民
- 雙鐵18日全線正常營運 全台交通異動一覽
- 病樹壓毀路邊停車 國賠爭議再起
- 藍營縣市首長訪中 邱鏡淳：盼中國有容乃大
- 颱風攪局-帕妃不來 演唱會不唱
- 《幼兒園抱怨》訪查腸病毒 態度惹議
- 社論》蔡英文應該說「不」了
- 恰恰還想打 合約受矚目
- 小天后急獵郎 泰勒絲倒追柴克
- 允將行旅 近雙捷交會大慶站
- 國輝的最敬禮 鋒哥面前刷他紀錄
- 葛來儀：美相信兩岸有可靠溝通管道
- iPhone7遠傳大利多 三頻網速飆快
- 9局下轟5分 紅襪逆轉勝洋基
- 「一個社區600元」 保全缺錢出售住戶個資
- 竹市》玻藝節工坊 美大師傳技藝
- 中職》球迷跪著看！陳金鋒專訪曝光
- 蘋果本季股價大漲2成
- （台南）颱風假放半天 賴：該放就放 該上就上
- 她遭下藥白嫖 靠這款App揪狼
- 《健康充電站》胃食道逆流保健講座
- 莫蘭蒂狂掃 金門折損500萬棵樹
- 學校風災損失破3億 高雄最嚴重
- 黃國昌怒批中嘉案 NCC：沒有放水
- Evian錦標賽》龔怡萍回穩躍第8 妮妮暫列16
- 伊朗與西亞世界》9－11事件這15年來…
- 自由廣場》颱風假多多益善？
- 還沒銷出去 小甜甜先向網友求凍卵教學
- 用餐區位置被強佔 外勞淪落停車場用餐
- 鹽水台灣詩路 美人樹開花了
- 颱風又來亂 地景藝術節今暫停
- 「風颱尾」重創屏東春日 山壁滑落近400公尺
- 富邦大無疆 鳳山溪畔地標綠建築
- 金融股陷泥淖 盈轉虧、虧更多
- 風過遊客來 南投景點車潮爆量
- 《高科技稽查》 龜山工業區 陳情減少
- 搶救文化資產 人偶重現雲林八大社遶境
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：17歲重病少年 比利時未成年安樂死首例
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分