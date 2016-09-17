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17歲重病少年 比利時未成年安樂死首例

2016-09-17  22:58

〔即時新聞／綜合報導〕近年來許多國家都在推動安樂死合法化，有些地區甚至已經合法。而比利時在今（17）天出現開放安樂死年齡限制後，首位未成年的安樂死病例，他只有17歲。

綜合外媒報導，比利時在2年前取消實施安樂死的年齡限制，今天1位已經病入膏肓的少年成為了比利時首位未成年的安樂死病人。然而比利時安樂死委員會不願意提供太多關於此少年的資訊，目前只能確定他只有17歲，而且生重病，已進入晚期了。

比利時安樂死委員會委員迪斯特拉曼（Wim Distelmans）對於本案也不願多說，只證實醫生在上週就已經確定本案相關情形。不過他透露，目前會考慮安樂死的小孩，其實非常少。

現在安樂死合法化的國家有荷蘭、盧森堡、瑞士、比利時等國。然而准許未滿18歲的人安樂死的國家只有荷蘭和比利時，荷蘭准許12歲以上的人安樂死，比利時則沒有安樂死年齡限制。

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  • 比利時今天出現首位安樂死的未成年者。（圖擷取自《Sky News》）

    比利時今天出現首位安樂死的未成年者。（圖擷取自《Sky News》）

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