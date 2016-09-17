超狂媽媽邊跑半馬邊擠奶 到終點讓女兒吃飽飽
2016-09-17 09:10
楊格（Anna Young）在產後5個月來到鹽湖城參加半馬比賽，跑到8英里（約12.8公里）後她決定邊跑邊擠母奶，這樣她到終點後，就能為5個月大的女兒哺乳。（圖擷自Anna Young臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州的一場半程馬拉松（21.0975公里）賽事中，一位母親在跑步時當場擠起母奶，讓其他參賽者目瞪口呆，原來她心繫5個月大的女兒，想要在回到終點後餵嬰兒吃飽飽，才會有這樣的驚人之舉。
據《鏡報》報導，楊格（Anna Young）在產後5個月來到鹽湖城參加半馬比賽，當天清晨4時30分她就必須要動身出發，於是她趁啟程前先為嬰兒哺乳。而賽事於早上6時45分開始後，她跑到8英里（約12.8公里）時就決定邊跑邊擠母奶。
楊格表示，透過這樣的方式她能夠同時參與比賽並且照顧女兒，讓女兒不致於沒有早餐吃。楊格將整個過程和參賽照片PO上自己的臉書，立即得到網友熱烈的響應，許多人都盛讚她是「驚人的媽媽」、「超勵志」，但也有人懷疑這種行為的必要性。
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