北韓嚴重洪災 主動向9個亞洲國家求救

北韓北部發生嚴重洪災，造成上百人死亡、近400人失蹤，還有數十萬災民無家可歸。（法新社）

2016-09-15 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕北韓北部發生嚴重洪災，造成上百人死亡、近400人失蹤，還有數十萬災民無家可歸，因此特別舉行會議邀來蒙古、越南、印尼、印度、柬埔寨、馬來西亞、伊朗、巴基斯坦、寮國等9個亞洲國家的駐朝鮮代表，希望各國能夠積極協助。

據《朝鮮中央通訊社》（KCNA）報導，北韓外務省亞大局長崔希鐵在會議上指出，在金正恩的指示下，已投入一切人力和物資以救援北部災區，也希望和北韓有長久合作關係的亞洲國家，能夠幫助災區的重建工作。

參加會議的各國大使則對北韓洪災的嚴重性相當同情，紛紛表示會立即將水災的慘狀回報給國內，希望能儘快提供人道援助。