安倍寫中文字條感謝清潔阿姨 網友盛讚

日前G20會議結束後，日本首相安倍晉三準備離開住宿酒店，留下一張手寫的中文感謝紙條給清潔阿姨，消息傳開後讓中國網友極力稱讚。（歐新社）

2016-09-15 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國杭州舉辦G20高峰會議，各國元首針對經濟、國際貿易等議題進行討論。有外媒報導指出，當G20會議結束後，日本首相安倍晉三準備離開住宿酒店時，留下一張手寫的中文感謝字條給清潔阿姨，消息傳開後讓中國網友極力稱讚。

綜合外媒報導，G20會議期間，安倍下榻在杭州西溪喜來登酒店，在會議結束準備要離開酒店時，他手寫了一張中文字條交給一位清潔阿姨，紙條上安倍留下自己的姓名、職務和日期，內容是「感謝！平成28年9月5日，內閣總理大臣，安倍晉三」

安倍晉三辦公室無法證實字條的真實性，發言人只說安倍當時的確住在喜來登大酒店。但紙條消息已在網路上造成轟動，許多中國網友拋下兩國之間的民族仇恨，紛紛稱讚安倍「抛開歷史成見，安倍真是一位獨具魅力的領導人」、「一個有修養的民族！不服不行！」、「他的字很好看。」