香港立法會直選 非建制派小勝3席
2016-09-05 15:29
朱凱迪以全港最高票勝選，得知消息後掩面痛哭。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會35席直選結果正式出爐，非建制派有19人當選，比上屆多出1席；親中的建制派則有16人，較上屆少一席。此次大選的投票率與投票人數皆創歷史新高，顯見港人在歷經政治衝突與社會運動後對選舉的重視。
立法會選舉地區直選分為香港島、新界西、新界東、九龍西、九龍東五區，每個選區的非建制與建制派人數相當。最終非建制小勝3席，擁有地區直選分組點票否決權。
今年為香港第六屆立法會選舉，投票率為58%、人數達220萬，皆創下歷史新高。由本土與泛民統合的非建置派拿下19席，建制派則拿下16席。此次得票數最高的當選人為主張「民主自決」的社運人士朱凱迪，總共奪下84141票。學運出身的23歲候選人羅冠聰則成為史上最年輕立法會議員。
23歲羅冠聰成為香港史上最年輕議員。（路透）
香港立法會35席直選結果出爐，非建制派贏得19席，建制派則拿下16席。（美聯社）
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