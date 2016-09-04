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G20登場 杭州淨空 約 200萬居民「被出遊」

G20登場，中國杭州維安超嚴格，約有 200萬居民「被出遊」。（路透）

2016-09-04  07:03

〔即時新聞／綜合報導〕20國領袖峰會（G20）今天在中國杭州登場，為保萬無一失，中國政府管制超嚴格，幾乎是淨空杭州城，除G20客人之外，「外人」禁入，當地人今天甚至不能用明火煮食，還有約有 200萬居民「被出遊」。

綜合媒體報導，為了這次G20，中國採取相當嚴格的維安措施，從8月起所有發往杭州的快遞全面暫停、峰會期間杭州市禁旅遊，不得接待散客、旅行團、車輛除G20通行證外，一律不准進市，今天更是禁止西湖附近居民不能明火煮食，由政府供餐。

另外，杭州諸多餐廳、網咖、浴場等都被禁止營業，連工程及學校開學也延後。

而為減少維安難度，杭州居民被鼓勵放假，從 9月 1日到 7日期間，連放 7天，《工商時報》統計，約有200萬居民「被出遊」及「被休假」，約佔當地人口的 3分之 1；「被出遊」對象不止是杭州市民，還包括在當地讀書的學生、持杭州居民證的外地工作人員，他們被放到杭州附近的黃山約 55個景點，這些週邊城市及景點對杭州市民採取「免費」或「優惠」措施。

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