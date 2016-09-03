| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

遏阻暖化《巴黎協定》 中國加入 美將跟進

2016-09-03  20:00

〔即時新聞／綜合報導〕G20高峰會將於明日在中國杭州召開，而根據中國《華新社》報導指出，全國人民代表大會已於今日批准加入《巴黎氣候變化協定（Paris Agreement）》，美國也預計即將跟進，聯合國秘書長潘基文也表示，中國的加入將會讓協定生效日有極大的進程。

根據綜合報導指出，雖然中國官方與美國政府之間仍存在各種緊張議題，但針對因應氣候變遷上的計畫仍能攜手合作。因中國與美國為世界碳排放大國，占了全球排放量的38%之多，中國此次批准加入無疑是全球氣候變遷改善的一大步，潘基文表示希望其他國家也能早日加入《巴黎協定》，一起控制全球氣溫上升的幅度。

聯合國氣候峰會於2015年12月通過針對氣候變遷而開設《巴黎協定》，希望各國能共同遏阻全球暖化趨勢。今年4月時已獲得195國簽署，共同為溫室氣體排放量減少55%，但截至9月3日止，僅有23個國家批准加入該協議；因中、美兩國的碳排量合計占全球38%，巴黎協議在中、美兩國正式加入後，可望於年底前達到生效門檻。

廣告
  • G20高峰會將於明日在中國杭州召開，中國全國人大已於今日批准加入《巴黎氣候變化協定（Paris Agreement）》，美國預計即將跟進。（歐新社）

    G20高峰會將於明日在中國杭州召開，中國全國人大已於今日批准加入《巴黎氣候變化協定（Paris Agreement）》，美國預計即將跟進。（歐新社）

  • 中、美兩國的碳排量合計占全球38%，巴黎協議在中、美兩國正式加入後，很可能於年底前達到生效門檻。（路透）

    中、美兩國的碳排量合計占全球38%，巴黎協議在中、美兩國正式加入後，很可能於年底前達到生效門檻。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： G20 中國 巴黎協定 氣候變遷 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
瑪格麗特薄餅
紅龍果佐牛菲力
如何清除難搞油污？
輕鬆打出綿密奶泡
轉寄

標題：遏阻暖化《巴黎協定》 中國加入 美將跟進


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月3日‧星期六‧丙申年八月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.