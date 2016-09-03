遏阻暖化《巴黎協定》 中國加入 美將跟進

2016-09-03 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕G20高峰會將於明日在中國杭州召開，而根據中國《華新社》報導指出，全國人民代表大會已於今日批准加入《巴黎氣候變化協定（Paris Agreement）》，美國也預計即將跟進，聯合國秘書長潘基文也表示，中國的加入將會讓協定生效日有極大的進程。

根據綜合報導指出，雖然中國官方與美國政府之間仍存在各種緊張議題，但針對因應氣候變遷上的計畫仍能攜手合作。因中國與美國為世界碳排放大國，占了全球排放量的38%之多，中國此次批准加入無疑是全球氣候變遷改善的一大步，潘基文表示希望其他國家也能早日加入《巴黎協定》，一起控制全球氣溫上升的幅度。

聯合國氣候峰會於2015年12月通過針對氣候變遷而開設《巴黎協定》，希望各國能共同遏阻全球暖化趨勢。今年4月時已獲得195國簽署，共同為溫室氣體排放量減少55%，但截至9月3日止，僅有23個國家批准加入該協議；因中、美兩國的碳排量合計占全球38%，巴黎協議在中、美兩國正式加入後，可望於年底前達到生效門檻。