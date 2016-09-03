外媒：烏茲別克官方證實 總統卡里莫夫辭世
2016-09-03 00:57
國際傳真社引述烏茲別克政府的官方聲明說，卡里莫夫（見圖）已去世，享壽78歲。（資料照，歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕烏茲別克官方2日發布總統卡里莫夫（Islam Karimov）病危的消息，外傳卡里莫夫已病逝，但直到2日晚間才有外媒引述烏茲別克官方聲明指出，卡里莫夫已去世。
烏茲別克官方2日發布卡里莫夫病危的消息，《路透》隨後便引述3名外交人士的消息指出，卡里莫夫上週因腦出血中風住院，2日已病逝，直到台灣時間2日深夜，國際傳真社（Interfax）才引述烏茲別克政府的官方聲明說，卡里莫夫已去世，享壽78歲。
卡里莫夫出生於1938年，父母分別為烏茲別克及塔吉克人，他是在一所蘇聯的孤兒院長大，並在1964年加入蘇聯共產黨。1989年卡里莫夫當選烏茲別克共產黨中央委員會第一書記，1990年3月則兼任總統一職，在蘇聯解體後，於1991年8月間宣布，烏茲別克脫離蘇聯獨立，並於同年底在總統大選中勝選。
1995年時，卡里莫夫又透過公投把任期延到2000年，到了2000年時又以超過9成的得票再度成功連任，2002年則再次透過公投將總統任期延長為7年，直到2007年才再度舉行大選，但當年一樣是由他獲得超過9成的選票繼續連任，2015年也持續成功連任，直到今年共擔任總統長達25年。
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