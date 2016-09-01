大鱷魚受困陷阱痛苦萬分 真的有「王子」現身救牠

英國皇室哈利王子（Prince Henry ），在非洲和其他人一起救了身長13英呎（約4公尺）的大鱷魚。（美聯社）

2016-09-01 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕非洲一隻身長13英呎（約4公尺）的大鱷魚，在岸上爬行時不幸踩中獵人陷阱，不僅嘴巴被鐵鉤刺穿，腿部也被環環纏繞。此時一位男子跳出來幫忙鱷魚脫困，目擊者定睛一看，才赫然發現那是英國皇室的哈利王子（Prince Henry ）！

據《太陽報》報導，31歲的哈利王子之所以會出現在非洲，是要協助馬拉威共和國（Malawi）的國家公園，讓大象避免遭到盜獵者的殺害，結果在路上看到大鱷魚受困陷阱十分難受，哈利王子想也沒想就跳出來和其他人一起投入救援。

為了避免鱷魚的掙扎弄傷想出力協助的人士，哈利一群人先將鱷魚綁好並將牠移動到岸邊，接著再試圖把鐵鉤取出，但由於卡得太緊只得先鋸斷鐵鉤的尾端，讓鱷魚移動時不致於被卡住，最後再將大鱷魚鬆綁放回河邊。

目擊者表示，哈利在整個過程中很專注地聽取專家的建議，所以知道如何應對身型巨大的鱷魚，也避免自己在拯救行動中受傷。