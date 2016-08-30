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瑞士戰機飛行訓練 傳在阿爾卑斯山上空失蹤

2016-08-30  08:45

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士空軍一架戰機驚傳失蹤。綜合外媒報導，瑞士國防部表示，一架空軍單座F/A-18 C戰機，於當地時間29日下午4點01分起飛進行訓練，在飛越瑞士中部蘇斯滕山口（Susten Pass）時卻失去蹤跡。戰機與基地的最後通訊在4點05分，然後就失去訊號從雷達上消失。

國防部在事發後派出直升機搜索，但因惡劣天候而暫停搜索。這是瑞士空軍3年內第3起F/A-18戰機的飛安意外，2013年10月一架雙座位F/A-18戰機墜毀，2名飛行員罹難。2015年一架F/A-18戰機在法國演習時墜毀，飛行員及時彈出戰機保命。

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  • 瑞士一架F/A-18 C戰機在進行訓練時，飛越瑞士中部蘇斯滕山口後卻傳出失蹤。（圖截自Janes.com）

    瑞士一架F/A-18 C戰機在進行訓練時，飛越瑞士中部蘇斯滕山口後卻傳出失蹤。（圖截自Janes.com）

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