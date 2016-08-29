「紀錄之王」超狂慶生 網友：有如邪教儀式

美國「紀錄之王」福曼上週六在紐約挑戰同時點燃7.2萬根蠟燭的世界紀錄。（截取自推特）

2016-08-29 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕來自美國的「紀錄之王」福曼（Ashrita Furman），是創造及保持最多世界紀錄的人。從1986年起，他共創下621個世界紀錄，而其中的206個仍未被打破。福曼上週六（27日）在紐約替身故的老師慶祝冥誕，同時點燃了7.2萬根蠟燭，企圖締造另一個世界紀錄。

61歲的福曼是金氏世界紀錄中保有金氏世界紀錄最多的人，這次他的新挑戰是在寬3公尺、長13.5公尺的大蛋糕上同時點燃7萬2千根蠟燭，為此，他找來了70名朋友來幫忙點火。根據規定，這些蠟燭必須同時燃燒超過2分鐘，這也讓現場有如陷入火海一般，更有網友笑稱像極了「邪教儀式」。

根據金氏世界紀錄的規定，用來挑戰紀錄的餐點都必須被食盡，不得浪費，所以在吹熄了蠟燭後，福曼把蛋糕分給了這70名來「助拳」的朋友。據1名與會的朋友表示，這些蛋糕在吃的時候都是溫的，「感覺像被大火烤過一般」。