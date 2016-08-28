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別再笑台灣人喪屍！日本人遇到「乘龍」一樣瘋...

一名網友在推特上PO出影片，影片中可以看到，當超稀有神奇寶貝乘龍（拉普拉斯）出現日本街頭時，每個人都持著手機直接在馬路及人行道上狂奔。（圖擷自影片）

2016-08-28  22:48

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人瘋手遊「Pokemon Go」，每當有稀有神奇寶貝出沒時，往往造成暴動，不過其實這不是台灣人的特有場景，當日本人碰到這種情況，也同樣不遑多讓。

一名網友在推特上PO出影片，影片中可以看到，當超稀有神奇寶貝乘龍（拉普拉斯）出現日本街頭時，每個人都拿著手機直接在馬路及人行道上狂奔，有男女朋友手牽手在跑，更有一家老小爸媽牽著小孩狂衝，狂熱程度一點也不輸給台灣。

而消息傳到批踢踢上，鄉民們也表示：「其實本來就全世界都一樣」、「POKEMON就是這樣才好玩」也有鄉民表示：「名嘴：你看，台灣人為了寶可夢還跑去日本當喪屍。」、「政論節目還是會推給台灣人！」

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  • 鄉民們也表示：「其實本來就全世界都一樣」、「POKEMON就是這樣才好玩」也有鄉民表示：「名嘴：你看，台灣人為了寶可夢還跑去日本當喪屍。」（圖擷自批踢踢實業坊）

    鄉民們也表示：「其實本來就全世界都一樣」、「POKEMON就是這樣才好玩」也有鄉民表示：「名嘴：你看，台灣人為了寶可夢還跑去日本當喪屍。」（圖擷自批踢踢實業坊）

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