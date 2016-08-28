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被女友頸部種草莓 男子中風死亡

2016-08-28  09:50

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥有位17歲青少年胡利奧（Julio Macias Gonzalez）因被女友在脖子種草莓，導致血塊隨血液流動進入大腦而中風死亡，目前該女友下落不明。

據《鏡報》報導，17歲胡利奧和24歲女友過夜後，和家人用餐時忽然身體抽搐，醫護人員趕到時，已無生命跡象，據稱一切疑似女友在他頸上留下吻痕所致，家屬顯然因此強烈指責胡利奧的女友，但如今卻仍無法與該女子取得聯繫。

留下吻痕的行為又被稱為種草莓，在頸部種草莓可能會造成主要動脈損傷，使血液凝塊，隨血液流至心臟或腦部皆會引起中風，2011年紐西蘭亦曾有一名44歲女子因為脖子右側被種草莓，致使大動脈損傷，血塊進入心臟，女子中風後身體部分癱瘓。

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  • 墨西哥17歲青少年胡利奧（Julio Macias Gonzalez）因被女友在脖子種草莓，導致血塊隨血液流動進入大腦而中風死亡。（圖擷取自鏡報）

    墨西哥17歲青少年胡利奧（Julio Macias Gonzalez）因被女友在脖子種草莓，導致血塊隨血液流動進入大腦而中風死亡。（圖擷取自鏡報）

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