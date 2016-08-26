亞洲陷人口老化浪潮 日本將邁入「超高齡社會」
亞洲老齡化速度冠居全球，對於亞洲國家醫療體系、企業及家庭形成龐大的負擔，台灣也將邁入「高齡社會」。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕根據總部位於新加坡的亞太風險中心（Asia Pacific Risk Center）最近發表一份報告指出，亞洲人口老化速度居全球之首，在15年內，亞太地區又會有2億人跨過65歲門檻，對於亞洲國家醫療體系、企業及家庭形成龐大的負擔。
亞太風險中心主管赫德瑞奇（Wolfram Hedrich）驚訝地說道：「亞太地區人口老齡化速度太快了，遠超世界其他地區」；根據這項研究推估，2030年亞太地區超過65歲以上的老人將達5.11億，而亞太地區的總人口數量也才38億，老年人口比例超過13%，整個亞太地區將步入「高齡社會」，屆時照顧老年人的花費每年預計達25億美元，為2015年的5倍。
報告中提到，亞太地區在過去數十年來受惠於「戰後嬰兒潮」所帶來的龐大勞動力群，促進了區域內的經濟發展，然而當「嬰兒潮」世代漸漸老去，當初大力推動經濟發展的世代似乎將對亞太地區的經濟造成反向衝擊，研究結果顯示：「很多亞太地區的國家正在面臨過渡時期，「人口紅利」階段已經結束，現在是該為大量老齡人口付出代價了」。
這份報告也警告，在這股亞太地區老齡化的浪潮中，日本將首當其衝，將成為第一個「超老齡」國家，其國內的老年人口比例將高達28%，而台灣、韓國、香港等地的老年人口也會增長至20%。
根據世界衛生組織（WHO）的定義，當國家社會中65歲以上老年人口比率達到7%，就進入「高齡化」社會，14%為「高齡社會」，達20%則是進入「超高齡社會」，行政院國發會曾估算台灣將在2018年進入「高齡社會」，2026年進入「超高齡社會」。
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標題：亞洲陷人口老化浪潮 日本將邁入「超高齡社會」
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