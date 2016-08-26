亞洲陷人口老化浪潮 日本將邁入「超高齡社會」

亞洲老齡化速度冠居全球，對於亞洲國家醫療體系、企業及家庭形成龐大的負擔，台灣也將邁入「高齡社會」。（資料照，記者劉信德攝）

2016-08-26 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕根據總部位於新加坡的亞太風險中心（Asia Pacific Risk Center）最近發表一份報告指出，亞洲人口老化速度居全球之首，在15年內，亞太地區又會有2億人跨過65歲門檻，對於亞洲國家醫療體系、企業及家庭形成龐大的負擔。

亞太風險中心主管赫德瑞奇（Wolfram Hedrich）驚訝地說道：「亞太地區人口老齡化速度太快了，遠超世界其他地區」；根據這項研究推估，2030年亞太地區超過65歲以上的老人將達5.11億，而亞太地區的總人口數量也才38億，老年人口比例超過13%，整個亞太地區將步入「高齡社會」，屆時照顧老年人的花費每年預計達25億美元，為2015年的5倍。

報告中提到，亞太地區在過去數十年來受惠於「戰後嬰兒潮」所帶來的龐大勞動力群，促進了區域內的經濟發展，然而當「嬰兒潮」世代漸漸老去，當初大力推動經濟發展​​的世代似乎將對亞太地區的經濟造成反向衝擊，研究結果顯示：「很多亞太地區的國家正在面臨過渡時期，「人口紅利」階段已經結束，現在是該為大量老齡人口付出代價了」。

這份報告也警告，在這股亞太地區老齡化的浪潮中，日本將首當其衝，將成為第一個「超老齡」國家，其國內的老年人口比例將高達28%，而台灣、韓國、香港等地的老年人口也會增長至20%。

根據世界衛生組織（WHO）的定義，當國家社會中65歲以上老年人口比率達到7%，就進入「高齡化」社會，14%為「高齡社會」，達20%則是進入「超高齡社會」，行政院國發會曾估算台灣將在2018年進入「高齡社會」，2026年進入「超高齡社會」。