比基尼登山客攜重裝遇難 曾拿外帳禦寒

2019-01-23

〔記者劉濱銓／南投報導〕「比基尼登山客」吳季芸攀登玉山馬博橫斷墜谷身亡，空勤直升機昨3度前往吊掛，卻先後因樹枝遮蔽、雲層太厚，無功而返；搜救隊員伍程嶸說，吳女被尋獲時身著外套，帳篷、衣物裝備仍齊全，手機、衛星電話裝備都在身邊，就現場研判，應屬於重裝。

直升機昨3度出動吊掛 都敗給天氣

伍程嶸表示，吳女墜落山谷超過40米，一路上遺留雨鞋、拖鞋、1支GPS、登山杖等，身體沒有大出血，身著外套，墜落後則有拿衣服、鋁箔、帳篷外帳覆蓋保暖，並且有吃東西的痕跡，甚至還有牙刷遺留在旁，手電筒還纏在手上。

南投縣消防局第3大隊長林正宜表示，吳女求救後山區下大雨，被尋獲時仍是重裝，但恐因從高處摔落，下半身無法動彈，以致無法使用睡袋、搭帳篷，被迫只能在雙手可及之處取物，儘量使身體保暖。

搜救人員透露，在吳女身旁發現有「探黃當擴山系列，暫放‧請勿取用」，以及「201 18~21 謝謝 Gigi」等字句的紙條，外界認為吳女此行曾到過黃當擴山。

曾尋獲落跑山友的高山嚮導金國良則說，吳女此行應該有去過黃當擴山，由於在2017年底他曾與吳女在山區相遇，當時吳女就向他詢問有關此次攀登馬博橫斷的路線。

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