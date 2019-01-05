孤女證清白中圈套 父母千萬遺產慘遭詐光

2019-01-05

〔記者王駿杰／新竹報導〕30歲女子阿霞的父母相繼過世，淪為孤女的她卻遭詐騙集團鎖定，以「假檢察官與警官」老梗，輕易將父母留給她的遺產、定存等全部身家1160餘萬元騙光光，等她察覺有異已來不及；阿霞報案時神情落寞、欲哭無淚，承辦員警也為之鼻酸。

警方調查，去年11月中旬，阿霞在家接獲詐騙集團來電，對方佯稱她盜領健保補助費、涉及刑事案件等情，阿霞急著為自己的清白辯解，墜入詐騙圈套。詐騙集團再謊稱她個資遭盜用，可協助報警，接著就出現假警官、假檢察官等人來電，告知她須把特定金額交付保管，查無涉案再將錢退還，還囑咐刑案偵查不公開，不能向第三人提及。

阿霞從去年11月中旬至12月初，陸續將保險、定存單解約，加上父母留下的遺產共1160餘萬元，分7次交給車手。後來阿霞遲遲等不到「檢察官」通知，才發覺遇詐，上月向警方報案。

警鼻酸︰盼起獲贓款能分一點給阿霞

警方掌握26歲張姓車手涉案，日前將張男逮捕，並在他身上起獲向其他被害者詐取的120多萬元贓款，張供稱，從阿霞處取得的千餘萬元已全部上繳集團。警方十分同情阿霞的悲慘遭遇，某警私下說：「真希望能將車手身上起獲的贓款，分一點給阿霞。」

律師周利皇表示，一般而言，擁有詐欺贓款請求發還權的人，必須是「直接被害人」，該120多萬元若是另名被害人的受害款，另名被害人就屬於直接被害人，阿霞則是間接被害人。

律師︰被害人可向車手求償

不過周利皇也說，刑法上有「混同」概念，若檢警認定這120多萬元贓款來路不明，無法直接分辨誰是被害人，屆時所有被害人就可依比例請求發還贓款。

此外，周利皇說，只要和阿霞有接觸、面交，參與詐騙，就屬於共同侵權行為，需負連帶賠償責任，因此阿霞可向落網的車手求償。

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