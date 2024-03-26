GCTF研討打擊跨境詐欺 吳容輝：需國際聯合執法

內政部次長吳容輝今日出席致詞，他表示，要有效的打擊跨境詐欺犯罪，靠單一國家的力量是遠遠不足的，需要世界各國努力。（記者鄭景議翻攝）

2024/03/26 22:48

〔記者鄭景議／台北報導〕2024全球合作暨訓練架構（GCTF）打擊跨境詐欺犯罪國際研習營，昨日開始於台北市萬豪酒店舉行，今日進入第二天，內政部次長吳容輝今日出席致詞，他表示，要有效的打擊跨境詐欺犯罪，靠單一國家的力量是遠遠不足的，需要世界各國努力，建立廣泛而緊密的國際合作網絡，通過情報交換、司法互助、聯合執法等方式，共同打擊詐欺集團。

吳容輝指出，2024 GCTF「打擊跨境詐欺犯罪國際研習營」已經接近尾聲，在這兩天，與會的國內外嘉賓與學員聽取了來自不同國家的專家學者的精彩演講，分享了各自在防制和打擊跨境詐欺犯罪方面的經驗和成果，並進行了深入的討論和交流，這次研習營對於提升專業知識和能力，以及加強各國的國際合作和聯繫，都有非常重要的意義。

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吳容輝表示，跨境詐欺犯罪嚴重危害全球治安與經濟發展，隨著科技的進步和網路的普及，詐欺犯罪的手法和規模也不斷變化和擴大；全球因跨境詐欺犯罪的被害者不計其數，財損金額更是難以估算，因此，打擊跨境詐欺犯罪，是各國政府的重要課題，也是各國人民的關注重點。

吳容輝說，要有效的打擊跨境詐欺犯罪，靠單一國家的力量是遠遠不足的，世界各國需要建立一個廣泛而緊密的國際合作網絡，通過情報交換、司法互助、聯合執法等方式，共同打擊詐欺集團，並追回贓款，以保護被害人的權益，同時也需要加強對於民眾的教育和宣導，提高他們的防詐意識，減少民眾被詐欺的風險和損失。

吳容輝致詞最後也感謝所有參與籌備的國內外工作人員，吳容輝說，工作人員的辛勤付出和細心安排，讓這次研習營能夠順利舉行，並順利圓滿結束，工作人員的努力和奉獻，值得被讚賞和肯定。

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