男大生摩鐵激戰17歲女友還偷拍炫耀 只聞聲不見影獲減刑

新北市一名男大生摩鐵激戰17歲小女友還以手機偷錄「啪啪聲、呻吟聲」向6友人炫耀，被害人被告知後提告，高院今判他4年10月徒刑。（記者楊國文攝）

2024/03/26 22:21

〔記者楊國文／台北報導〕新北市蔡姓男大生約17歲小女友上摩鐵，不僅偷錄全程9分鐘性愛過程，還4度將性愛片播放給6名友人炫耀，被小女友得知後，將他告上法院，新北地院審酌女友未成年、不願和解，依違反兒童及少年性剝削防制條例等5罪重判蔡男8年徒刑；蔡男不服判決提起上訴，高等法院審理發現該9分鐘性愛影像只有「啪啪聲」和「呻吟聲」，無性交影像，加上蔡男一直表明願賠償、和解，今將其中一罪撤銷改判，今減刑判決4年10月。可上訴。

判決指出，蔡男於2020年9月17日晚間，帶17歲小女友「小涵」到北市摩鐵「開房間」激戰，卻故意把手機斜放在櫃子上，將鏡頭朝著床鋪，偷錄兩人長達9分鐘的性愛過程，後來到輔仁大學旁的小吃店、超商等地，共播放給6名友人炫耀。

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蔡男一名友人看不過去，跑去告訴小涵，小涵才知道被蔡男偷拍，憤而報警處理。

法院審理時，蔡男辯稱沒拍到性交畫面，鏡頭只拍到天花板，還有呻吟聲。

不過，新北地院認為，蔡男偷錄影片錄下兩人發生性行為的喘息、呻吟、「啪啪聲」等性行為聲音，已經是「足以引起性慾或羞恥的猥褻性交之電子訊號」。

法官斥責指出，蔡男故意偷拍性愛過程影片，播送給他人觀看、炫耀，明顯帶有惡意且不尊重女性，審酌蔡男雖想和小涵和解，但她不願和解等情，依違反兒童及少年性剝削防制條例的使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪、成年人故意對少年犯播送竊錄之非公開活動內容罪等5罪，合併判蔡男8年徒刑。蔡男不服，上訴高等法院。

高院審理認為，經勘驗，發現該9分鐘性愛影像只有「啪啪聲」和「呻吟聲」，無性交影像，加上蔡男一直表明願賠償、和解，有情輕法重的情形，故依刑法第59條規定酌減其刑，今改判4年10月。

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