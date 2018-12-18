屏東賽嘉試身手遇風切 韓飛行傘好手折翼不治

2018-12-18

〔記者邱芷柔／屏東報導〕具有飛行傘高級證照的韓國籍文姓飛行傘玩家，昨天在屏東三地門鄉賽嘉飛行場飛行時，疑遇到風切折翼，人跟飛行傘一起墜落，送醫不治。

45歲文男與妻子及友人一行9人來台遊玩，包括文男在內有6人都是飛行傘好手，幾乎每年冬天都會到賽嘉飛行場，昨天下午3點多，文男起飛飛了約1、20分鐘，來到山邊時疑受風切影響，掉落在離邊坡100公尺處，消防人員下午4點尋獲無生命跡象的文男，送醫搶救不治。

飛行場業者蘇沛倫表示，屏東冬季的氣場穩定，每年都會吸引逾千名韓國、日本的傘友前來飛行，文男是領有執照的「高級飛行員」，至少有5年飛行傘資歷、1000個小時以上飛行時數，曾到賽嘉飛行場飛行過3次，這次和另外5名傘友一起練習，準備參加年底在該飛行場的國際比賽，沒想到發生意外。

蘇沛倫說，事發當時風向及能見度都很好，文男飛出去後不久就轉到山邊，從飛行場的角度已看不到，初步懷疑太靠近山壁，造成風切而折翼，因來不及開副傘，導致人跟飛行傘一起墜落。

賽嘉飛行場去年3月獲屏東縣政府核發執照，是全國唯一合法的飛行場，賽嘉飛行場出意外並非首次，2015年曾發生韓國籍李男在飛行時，不慎與加拿大籍遊客空中碰撞，墜地後送醫不治。

賽嘉飛行場有投保公共意外險，發生意外的文男自己也有投保特殊活動險。核發無動力飛行場證的屏東縣政府體育發展中心主任李達平說，對於意外發生感到痛心，將組成飛安委員會進行事故原因調查，釐清責任。

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