司機懶幫輪椅繫安全帶 范可欽搭公車摔斷肋骨

2018-12-14

輪椅翻覆 3根肋骨斷裂

〔記者鄭景議、邱俊福、黃建豪／台北報導〕知名廣告導演范可欽昨在台北市搭乘大都會客運，疑因急煞從輪椅摔出摔斷三根肋骨，事後范透過友人發聲明，認為客運上沒安全帶是便宜行事；大都會坦承司機未幫范繫妥安全帶，加上當時煞車用力過猛確有疏失，會負起完全責任。

大都會坦承司機有疏失

范可欽與妻子、一名友人昨下午搭乘大都會306路公車，范坐著輪椅，公車行經北市南港路2段時靠右停站煞車，造成范的輪椅翻覆，范跌落車內地面，左胸疼痛送醫。三總內湖院區急診室主治醫師陳一心說，范受傷位置位於左胸前側，左邊四到六的肋骨斷裂，意識正常，無腦震盪跡象。

范盼重視身障人士安全

范的友人夏先生代轉表示，范可欽呼籲，客運上一定要有安全帶，客運不能便宜行事，並認為當時公車車速過快，希望客運司機能多照顧身障人士。

范可欽的妻子難過到泣不成聲，透過台北市議員應曉薇表示，公車在一路平穩的狀況下突然急煞，希望日後客運司機能注意行動不便、或是身障朋友的困難。應曉薇說，這不是范可欽第一次搭公車出意外。

大都會經理高燦煌說，依規定司機載送身障或行動不便乘客時，應陪同及協助乘客繫上安全帶，司機未幫范可欽繫妥，加上當時煞車用力過猛，導致范可欽摔傷，公司會負起完全責任。大都會客運總經理李建文表示，已當面跟范可欽致歉，對方態度很客氣。

南港警分局交通分隊詢問43歲許姓公車司機，許男表示當時是正常靠站，沒有急煞，詳細情況還要再調查。

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