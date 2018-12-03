與友道別 醉倒車道 被輾爆頭

2018-12-03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣40歲黃姓男子前天與友人外出喝酒，昨晨4點多請代駕載返住處；黃男在離住處約200公尺的巷口下車後，疑不勝酒力，竟反方向走上台1線並醉倒路中央，3分鐘後遭陳男駕駛的休旅車輾壓，頭顱破裂，當場死亡。

雖請代駕 下車往相反方向走

警方調查，黃男住在台1線通霄鎮慈雲寺路段附近巷內社區；未婚的他排行老二，與父母同住，目前在自行車零件工廠上班。

黃男前晚6點多與3名友人到台中喝酒，吃完消夜又續攤，4人請人代駕返回，昨晨4點20分許，黃男於住家巷子外下車；黃男離去前，還跟友人說再見。

警、消昨晨4點33分獲報，台1線138.5公里處車禍，到場發現黃男倒臥在車道上，遭車輛輾壓，頭部重創、腦漿溢出，當場死亡。

警方調閱監視器，發現黃男下車後，未朝住家方向行進，卻反方向走上台1線，在中央雙黃線附近倒下，約3分鐘後遭休旅車輾過。

肇事的休旅車駕駛29歲陳男供稱，他準備到公司上班，行經慈雲寺路口時，因光線昏暗，沒注意車道上躺著一個人，他感覺壓到東西，本能往左閃避，並停往路肩下車察看，驚覺壓到人，趕緊報警。

黃男的胞兄說，他11月30日下班後即外出，不清楚行蹤。檢警昨相驗，黃男因頭顱破裂、身體多處骨折死亡，家屬沒意見；警方依過失致死罪嫌將陳男送辦。

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