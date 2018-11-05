外籍夫夜店把妹 怒妻舉發大麻買賣

2018-11-05

〔記者王冠仁／台北報導〕甘比亞籍30歲男子拉米，近來常以「做生意」為由早出晚歸，他的台灣籍妻子起疑四處打探，發現他疑似涉入大麻買賣，還曾向永和分屍案死者Ryan買大麻。日前拉米到夜店把妹徹夜未歸，返家後不滿妻子碎念，拳腳相向，妻子氣得報警，警方最後在他包包內找到2小包大麻，人贓俱獲。

曾向永和分屍案死者買毒

警方調查，拉米與台灣女子今年初結為連理，婚後住在台北市臨沂街，近來拉米常早出晚歸，妻子追問行蹤，總是敷衍推說在外談生意。

妻子透過親友打探，發現拉米疑似涉入大麻買賣，妻子為此屢次與拉米口角。日前某晚，拉米又以做生意為由徹夜未歸，隔天清晨返家妻子追問，拉米才說在夜店狂歡整晚，妻子認為他去夜店把妹，兩人再爆口角，拉米動手推打妻子，妻子氣得打電話報警。

警方到場，妻子憤而告訴員警「他身上有大麻！」還說拉米曾向永和分屍案死者Ryan買毒。員警問大麻在哪裡，妻子稱在他隨身包包內，員警問拉米能否查看包包，拉米同意，員警搜出大麻並將拉米逮捕。

拉米否認買賣大麻，聲稱最近一次吸食大麻，是數月前去河濱公園參加電音趴，遇到熟識朋友，對方拿給他吸食助興，剩下的大麻就放在包包裡，自己也忘記這回事。警方追問提供大麻的友人身分，拉米卻含糊其詞；警方認為他說詞避重就輕，不排除涉嫌大麻買賣，將他依毒品罪嫌送辦，並追查有無毒品共犯。

外籍夫#大麻/span〉