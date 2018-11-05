參加休閒車隊露營 老婆被睡走了

2018-11-05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕車隊聚會露營，人妻「出軌」趁機會小王！

車隊成員 透過LINE搭熱線

新竹林姓男子帶老婆陳女參加休閒車隊，陳女卻認識車隊成員魏男，陳女、魏男互看對眼，並透過LINE高調約會，有次林男夫妻倆去南投露營，魏男竟趁林男熟睡，偷偷和陳女在營區甜蜜牽手散步，東窗事發後雙方離婚，林男氣不過向陳女與魏男求償，新竹地院審酌2人結褵近13年，卻難敵魏男幾通LINE的溫情攻勢，致婚姻無以為繼，判2人應連帶賠償20萬元。

夫在帳篷睡覺 妻勾小王散步

林男說，他與妻子陳女2016年8月參與休閒車隊活動認識魏男，妻子見魏男單身想幫他介紹女朋友，因而互留電話與LINE帳號。

期間夫妻間因家中瑣事口角，魏男藉機給陳女同情溫暖，常到陳女工作的髮廊找她，頻繁電話往來、LINE訊息、高調約會。

後來經同在髮廊工作的表弟與店長告知，才知陳女吵著要求財產及離婚；協會車友則說，早在2016年11月協會所舉辦南投顏氏牧場露營時，2人即已背著林男在牧場內手牽手散步。

岳家知理虧 要女兒歸還財產

陳女的父母明白女兒有錯在先，要求女兒應將先生所賺的財產全數歸還，並於去年7月無條件離婚。2名未成年雙胞胎兄弟被迫分離，由父母各監護1人，林男憤而對前妻與小王連帶求償100萬元。

法官調查，協會車友反映，魏男跟陳女在一起，致林男夫妻離婚，對車隊造成影響，車友們都認為此事應該果斷處置，將魏男除名。

法官認為被告2人過從甚密、逾越禮節行為，不法侵害林男配偶權，且行為已達嚴重破壞婚姻關係程度，堪認情節重大。

離婚仍告妻與小王 獲賠20萬

法官另審酌林男夫妻婚姻關係將近13年，卻難敵魏男LINE通訊、幾次約會、短暫身體接觸，終致婚姻無以為繼，陳女發訊息給林男：「我和你總是硬碰硬個性觀念上的差異…無法平行難以溝通，傷害已造成也多說無益了。」最後法官判陳女與魏男應連帶賠償林男20萬元。