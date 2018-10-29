PO「你這麼想要被人養」 影射職業二奶 罰6000

2018-10-29

公然侮辱犯行成立

〔記者許國楨／台中報導〕一名女子開玩笑說想被歐姓女子的男友養，歐女得知不滿在臉書告訴對方「你這麼想要被人養」，不要找我男友，讓我很困擾等文字，女子經由朋友發覺截圖告知控告歐女妨害名譽，台中高分院合議庭認定「你這麼想要被別人養」影射對方像是「職業二奶」，公然侮辱犯行成立，判歐女罰金6000元確定，不得再上訴。

二審合議庭認為，歐女臉書寫「你這麼想要被人『養』」之字眼，乃指無法自食其力，須靠他人維生之意，甚且含有「包養」意涵，被包養者生活費用大多由包養者所出，從某種意義上來講是一種變相性交易，女性如專門以被人包養來維持生計，常被稱為職業情婦或職業二奶，依一般社會通念，此言詞自屬足以貶抑他人社會評價、人格、名譽之語句。

判決指出，一名女子在通訊軟體LINE與歐女男友對話中提及「哈哈，夢想偉士牌，復古車」、「你幫我出」、「養我比較好哈哈，我也不花你的錢」、「買一台車我載你環遊世界」等語，歐女因此心生不滿以化名在臉書寫「姐姐你好，你這麼想要被人養，這麼想要偉士牌機車，可以麻煩你找你男友要，不要找我男友嗎，你的環遊世界讓我很困擾」等文字。

其中「你這麼想要被人養」等字句被女子朋友發覺截圖後告知，女子報案控告歐女妨害名譽，但歐女否認妨害女子名譽，她說事出有因，因為對方明知與男友已論及婚嫁，故意以引誘、煽惑之文字侵害他人感情權益。

之所以在臉書發表文章，只是針對告訴人違背社會道德行為，想要勸告她自己有男友，不要找她男友並解釋臉書文中「你這麼想要被人養」全句應解釋為「你這麼想要被人照顧、撫育之意」，並沒有「包養」含意，認為自己言論是可受公評之事，以適當善良言論勸說等語。

但合議庭指出，公然侮辱罪並無真實證明或公正評論可言，歐女想保護者，只是她和男友間之私人感情，而感情權益並非屬合法之利益，亦非屬可受公評之事，因此判她公然侮辱罪成立。