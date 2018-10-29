護理之家癱男 遭男照服員性侵

2018-10-29

〔記者陳賢義／台東報導〕衛福部台東醫院護理之家（見圖，記者陳賢義攝）傳男男性侵醜聞，1名男照服員疑對1名癱瘓臥床男病患強制口交，院方得知「官官相護」強壓隱瞞；部東澄清表示，22日獲通報疑似照服員性侵事件後，即予以處置，並依規定通報「關懷e起來」系統，交由台東縣政府社會處收案，社會處及檢警查證中。

社會處及檢警調查中

網傳部東護理之家1名男照服員疑對1名臥床男病患強制口交，護理人員得知上報，院方卻為掩蓋事實而強壓隱瞞，直至受害人向民代陳情，整起醜聞才曝光。

受害人向民代陳情曝光

網友連聲撻伐「好恐怖哦！肉體受傷，心靈也受創了」、「官啊！官又在說謊了」、「人渣！」

部東澄清表示，該院在本月22日下午獲通報疑似照服員性侵事件後，即刻依規定了解與處置，並在第一時間通知家屬進行關懷，並通報「關懷e起來」系統，交由縣社會處收案，後續由社會處及檢警查證。

部東表示，該院已無任何主導權及發言權，基於偵查不公開原則，以及個人資料保護法等法規，無法公開相關內容，籲大眾在事實真相尚未釐清及確定前，給予當事人及病患家屬相對空間。

另，該院已對所屬護理之家升級門禁管制，加強人員進出管制及進出人員身分查核，確保本院護理之家住民安全。目前唯一可以明確說明的是，這起事件中的照服員，並非該院所聘僱的照服員，而是其他病患私人聘請，但無論如何都會全力配合調查，以還原事實真相。

台東地檢署表示，依據刑法第221條「對於男女施以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他意願方法而為性交者」處3年以上10年以下有期徒刑；另刑法第222條之3「對精神、身體障礙者或其他心智缺陷之人犯之者」處7年以上有期徒刑。由於此案檢方尚未接獲相關個案資訊，警方可能仍在調查中，加上非現行犯，須經具體調查結果才能判斷可能裁處刑責。