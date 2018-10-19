性侵犯掙脫手銬 闖高檢署被捕

2018-10-19

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院昨差點發生性侵犯脫逃事件！涉嫌持刀性侵應召女、一審被判刑7年6月的謝姓男子，昨到高院出庭後還押，途中頻頻喊冤稱「我是好人」，接著突然撞倒法警、掙脫手銬，以跑百米速度脫逃闖入高等檢察署檢察官辦公區，引起現場官員一陣恐慌，擔心變成謝的人質，所幸高院法警長陳長庚帶隊到場，在高檢署總務科辦公室內將謝逮捕。

高院昨天下午提訊謝男，進行約半小時庭訊，庭訊後因法警人力不足，僅1名法警負責押解謝男上囚車。當時謝男沿路大聲抱怨「為何法院都不相信我」、「打死我好了」、「我是好人」等語，法警要他安靜，沒想到他竟突然發難將法警撞倒，掙脫手銬，拔腿往位於高院、高檢署間的司法大廈中庭飛奔而去，途中還回頭用手銬丟擲法警，並把腳上不利奔跑的藍白拖丟棄。

謝男狂奔4、50公尺，在高檢署檢察官辦公區停下腳步，張望後闖進總務科躲藏，在場官員一陣驚呼，此時高院法警長陳長庚帶隊趕抵，將謝逮捕。

高院事後表示，近日將實施防逃、戒護訓練，避免類似事件重演，至於謝男，因屬於脫逃未遂，沒有刑責。

30歲謝男被控於今年2月間持刀恐嚇應召女，藉此白嫖對方，一審被依「攜帶兇器強制性交罪」判刑7年6月，昨天開庭時他仍否認性侵犯行。