恨你為何是人夫╱辣護理師傳裸照 想吃了男醫

2018-09-24

〔記者張瑞楨／台中報導〕已婚蔡姓醫師與同醫院有「色女」渾號的丁姓女護理師交往，丁女不但傳送想把蔡男「撲倒」、「吃了」的挑逗訊息，還傳裸照給他欣賞，丁女還抱怨「恨你為何是人夫」，元配吳女發現怒告2人、求償100萬元，2人答辯說，僅是「打嘴砲」，但法官認為2人對話已逾越朋友分際，2人應賠償60萬確定。

判決書指出，蔡姓醫師與吳女2013年結婚，2016年初與丁姓女護理師交往，彼此透過LINE傳遞愛意，不乏性暗示與挑逗之詞，包括2人看電影時撫摸，或出遊牽手擁抱等描述。

丁女言詞辛辣，傳「我怕我會把你撲倒」、「我要是把你吃了」的訊息，還傳自己的裸照給蔡男鑑賞，蔡男稱讚「整條事業線超清楚」，丁女抱怨「恨你為何是人夫」，希望蔡男「好好珍惜、愛護我」，蔡男則約丁女去泡湯，「就乖乖聽話，隨我看，隨我摸」，沒想到訊息被吳女發現，對蔡男與丁女提告索賠100萬元。

蔡男與丁女答辯說，對話雖有開黃腔「打嘴砲」，但並無婚外情，僅是「醫護」情誼，丁女幽默不拘小節，被同事取「色女」渾號，但未侵害吳女的配偶權，吳女也沒在蔡男手機內找到丁女的裸照。

台中地院認為，2人對話已逾越社交界限，破壞吳女婚姻幸福，衡量蔡男年所得約500萬元，另有土地等財產約500萬元，丁女年所得70多萬元，2人應連帶賠償30萬元，3人都上訴二審；台中高分院認為，一審判賠金額太低，吳女飽受精神鉅大痛苦，改判2人應連帶賠償60萬元確定。