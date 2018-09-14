北市花19億做資安 3年出包19回

2018-09-14

〔記者蔡亞樺、沈佩瑤、何玉華、方志賢／綜合報導〕台北市公衛資訊管理系統遭駭，民進黨市議員許家蓓昨天表示，台北市花了19億做資安，結果3年內發生19起資安事件，問題出在哪？北市資訊局長李維斌回應說，19起資安事件有多起是資訊局主動發現通報，包含此次；多位議員要求市府重新檢討，防患於未然。

台北市長柯文哲昨早出席活動時，第一時間被問及此事時竟回說「不知道」，下午議會進行市政總質詢，許家蓓問柯到底了解狀況沒？柯表示，8月28日發現狀況就通報行政院，調查局和中央已介入偵查。

市議員顏若芳提問，是否已掌握多少民眾、商業登記資料外洩，以及後續防範措施為何？李維斌稍後受訪說明，資訊局今年有一個新的紅隊機制，以駭客技術挑選比較重要、個資比較多的系統去測試，因此發現衛生局系統出狀況，馬上通報，因還要探究攻擊來自何處、是否還有其他地方被駭等，詳細到底有多少資料外洩，要等調查結果才會知道；目前已由趨勢科技設計客製化工具，掃描全府系統。李維斌最後允諾，會在兩週內整理過去4年資安事件、懲處名單和補救措施等資料提供議員參考。

負責台北市公衛資訊管理系統的業者，也承攬新北市衛生局3個管理系統；新北市衛生局指出，資訊類的合約都有個資保密條款，業者如果外洩，將解約並追究法律責任，迄目前沒有接到個資外洩的通報。

慧智達科技也承攬高市工業區居民健康照護管理等6個資訊系統，高市衛生局說，初步未發現有個資外洩，為求慎重，昨關閉其中5個資訊系統，委由市府研考會資訊中心進一步檢視確認。