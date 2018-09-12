下體流血送醫 女童疑遭兄性侵 父告爆料護理師

2018-09-12

〔記者曾健銘、鄭淑婷、何玉華／綜合報導〕新北市一名5歲女童，日前因下體受傷流血被送醫治療，院方診斷後懷疑女童遭性侵，社工人員緊急安置，女童父親卻在網路PO文澄清，女兒跌倒撞到玩具屋支架才受傷，但有護理師PO文打臉，驚爆女童是遭13歲哥哥性侵才下體大出血，甚至女童父母都知情，目前全案由新北市婦幼隊調查釐清中。

這名女童送醫後被緊急安置，女童父親欲探視遭拒後，主動在網路上PO文澄清，指本月2日，女兒因頑皮爬上書桌，跳下來時不慎撞擊書桌旁的玩具支架，當場嚎啕大哭，驚見下體受傷流血，趕緊將她送醫。

當時經手的一名護理師則PO文指：「女童陰道深處有嚴重撕裂傷，出血量比成人月經還多，…當天為了怕女童被家屬偷帶走，還自願延遲下班保護女童直至轉院為止。」

該名護理師還指，當時發現女童與女童母親神色怪異，支開母親後單獨詢問女童，女童才自爆「幾乎天天被哥哥以生殖器╳入陰道」，先前就曾因下體出血就醫過，更離譜的是，父母都知情，這次也是媽媽要求她說是「被玩具撞到」。

女童父親前晚先到派出所控告該名護理師妨害名譽，當晚又在網路發文澄清表示兄妹兩人感情非常好，痛批護理人員不該私自詢問女兒，且案件未明朗，為何將病情PO上網，相信司法會還兒子清白。

家防中心：持續安置女童

新北家防中心主任許芝綺表示，社工員已在昨早訪視女童與家屬，並依性侵害犯罪防治法報警處理，後續交由司法單位偵辦。由於女童的傷勢尚未恢復，新北市家防中心將持續安置與治療。