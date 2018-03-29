兒墜谷失蹤7年 母獲託夢求開棺驗無名屍

2018-03-29

「我還在廢工寮 媽媽來找我」

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園男子江振華7年多前在花蓮天祥山區進行邊坡工程時，疑因意外墜落山谷失蹤迄今，江男父母懷疑愛子早已身亡，但事發當下承包商卻隻字未提，江男雙親散盡家財往返桃園、花蓮，僱用工人搜山尋人，輾轉得知洛韶廢棄工寮曾發現一具無名男屍，江母還說，兒子託夢給她說：「我現在還留在廢工寮裡，媽媽快點來找我」，江家人事後在廢棄工寮找到江男衣物，認為男屍就是江振華，但遺體5年多前已安葬在秀林鄉民有公墓，儘管初步比對並不符合，家屬仍盼能開棺驗屍、釐清真相。

工寮確曾有過無名屍 已下葬

江母表示，68年次的兒子失蹤前每週都會以電話聯繫，卻在2010年底開始音訊全無，期間僱用江男的營造公司未主動告知江振華去向，家屬向其友人、同事打聽未果，隔年4月4日前往花蓮新城警方報案，江男的湯姓同事稱事發當日江振華曾向工頭表示身體不舒服，未料一回頭就失足墜谷，警消連日進行搜山未獲。

花蓮警方表示，2012年1月間獲報在秀林鄉洛韶山區一處廢棄工寮發現一具無名男屍，遺體已經腐爛見骨，移至殯儀館冰存半年遲無法比對出身分，2012年7月由秀林鄉公所通報安葬。

詭異 DNA不符 衣鞋物品卻相同

江母表示，2013年3月間江振華託夢告訴她，「我現在還留在廢工寮裡，媽媽快點來找我」，江母前往該處，她指稱廢棄工寮內散落的衣物、背包、登山鞋為江振華所有，但警方採驗直系血親DNA、身高、血型等紀錄，經比對後都與工寮男屍資料不符，加上江母稱兒子腳有人工關節，但男屍無，初步判定男屍並非江男。

不過，江母堅信葬在民有公墓的無名屍就是兒子，要求開棺驗屍。她說：「如果躺在工寮裡的不是我兒子，為什麼他的衣服會散落在那？那分明就是振華！」

花蓮警方表示，江振華通報失蹤人口迄今未滿7年，尚未被判定死亡，家屬可依報案流程申請協尋，另可向花蓮地檢署聲請開棺驗屍。