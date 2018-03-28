幼兒園旁 猛犬狠咬男童

2018-03-28

〔記者蘇福男、陳文嬋、陳恩惠／綜合報導〕高雄市湖內區文賢國小二年級林姓男童前天下午在學校附近玩耍時，突遭1隻農委會公告危險犬種之一的比特犬撲身攻擊，由於比特犬攻擊力道猛烈，連狗主人也難以控制，短短不到20秒，男童左手被咬得皮開肉綻、血流如注，緊急送醫開刀救治，幸無生命危險。

狗去避風頭 學校將加強巡邏

高市府動保處表示，一旦經查狗主人未善盡管理責任，可依動保法重罰15萬元，若要求改善未果，還可沒入犬隻；動保處將通知飼主到案說明。

猛犬攻擊男童的全部過程都被附近住家監視器拍到，畫面十分驚悚，當時9歲林童站在學校風雨球場旁巷弄1戶人家外面，該戶人家飼養的混種比特犬突然掙脫繩索，正面撲向林童，林童被逼得往後退，還跌倒在地，狗主人雖衝出試圖制止，但比特犬凶性大發，緊咬林童手肘不放，接著一位婦人也趕來，2名大人費盡力氣才把狗抓住，攻擊過程約10多秒。

由於事出突然，當時人在附近運動的林父來不及制止，等衝到現場，狗主人已將惡犬拉開。據了解，受傷男童家長與狗主人是熟識老友，案發後雙方態度低調，林父未向警方報案提告傷害，狗主也暫時將比特犬寄養他處避風頭。

文賢國小學務主任張夏平表示，前天是學校校慶補假，全校師生都放假1天，沒想到發生此意外。案發處緊鄰文賢國小附設幼兒園（見圖，記者蘇福男攝），有家長擔心惡犬或流浪狗攻擊幼童，校方已請學校保全加強巡邏。

另外，台北市陳小姐昨帶寵物鬆獅犬「胖胖」蹓狗，狗狗走失，她上臉書發文尋狗，台北市警大同分局民生西路派出所警員李昌哲巡邏時巧遇「胖胖」，欲帶狗回所，卻被「胖胖」咬傷右臂；陳小姐趕來接愛犬時，再三向李員致歉。