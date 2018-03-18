老師買春遇警 抱怨廣告不實

2018-03-18

〔記者許國楨／台中報導〕王姓國小老師未婚，因生理需求不知如何發洩，看到手機傳來的色情廣告照片很吸引人，一時把持不住，找正妹來場「愛的初體驗」，到場才發現「正妹變老妹」，只能硬著頭皮接受半套服務；未料，剛完事下樓就遭警方盤查，第一次體驗就失手，讓他直埋怨「廣告不實」，警方聽了不禁啼笑皆非。

台中市第三分局東區分駐所員警日前網路巡邏，赫然發現轄內自由路某住商大樓，疑有色情業者經營俗稱「一樓一鳳」的個人工作室，標榜一對一服務，並主打台灣年輕正妹吸引民眾上門。警方暗中查訪，經多日埋伏觀察確認後，上週前往查緝時，正巧發現一名男子在騎樓張望、形跡可疑，邊看手機邊掀開某輛機車坐墊，拿取大樓磁扣後上樓。

警方研判應是尋芳客，在騎樓守株待兔，果然50分鐘後男子再度現身，警方出示身分上前盤查，男子面對員警詢問一時詞窮，只能坦承不諱。

應召女訊息太誘人

由於訊息中的正妹身材姣好、胸前雄偉，還標榜「溫馨，大絕招，等哥哥來體驗」，51歲王姓男子一時把持不住，加上好奇心驅使，才前往尋芳。

王男說，花了1800元接受半套性服務；40歲的李姓賣淫女子則供稱，因老公收入不豐，只好出來上班貼補家用。警方訊後將兩人依社會秩序維護法裁處，並進一步追查幕後色情業者。