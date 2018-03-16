1屍2命？ 遭殺害港女 傳懷孕3月

2018-03-16

凶手︰女友要分手才殺人

〔記者劉慶侯、邱俊福、黃捷、曾健銘、王宣晴／綜合報導〕香港女子潘曉穎遭男友陳同佳殺害案，陳嫌向香港警方供稱，是因潘女執意要跟他分手，才憤而將她勒斃棄屍；陳嫌還告訴港警，潘女懷有3個月身孕，不過本案檢方相驗遺體時，因遺體腐爛，一時無法查出有無懷孕，須待法醫驗屍報告出爐才能確認。

檢︰待驗屍報告才能確認

此外，香港東方日報報導潘曉穎的閨密說法，指潘女生前發覺懷孕，為此心煩找密友傾訴，懷孕的消息因此在朋友圈中瘋傳；報導還提及，有消息稱，2人遊台期間，「有人為傳懷孕一事，認為女方有出軌之嫌，並質疑誰是經手人而爆發爭執，不排除有人因此動殺機狠施毒手，不過確實行兇動機有待警方詳細調查」。

昨天下午，潘母在親友陪同下到現場招魂，神情哀戚，完成15分鐘招魂儀式後匆匆離去。

檢警調查，陳同佳與潘曉穎上月8日由高雄入境來台旅遊，2人一路玩到台北，最後投宿在北市南京西路一家旅社，卻在預定返港的上月17日凌晨3點多，陳嫌與潘女起爭執，陳嫌將潘女勒斃塞行李箱棄屍，事後獨自返港。

對於潘女懷孕一事，士林地檢署昨表示，就手邊現有事證，以及14日解剖遺體時檢查、採樣，未發現潘女懷孕，詳細情形需等到法醫報告出來，才能夠下定論。