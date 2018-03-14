冤獄最後一把鑰匙 DNA可保存30年

2018-03-14

可望保留到獲平反那天

〔記者黃欣柏／台北報導〕冤錯案，別放棄！早年DNA鑑定技術不及現在完備，釀成冤錯案可能性相對較高，有鑑於此，法務部法醫研究所去年底開始建置新的「DNA儲存室」，取代所內原本陳舊、落伍的保存機制，初估一個採樣狀況良好的DNA檢體可保存30年，盼能將堪稱「冤獄最後一把鑰匙」的關鍵DNA檢體，保留到鑑定技術足以為其平反的那天，預計今正式揭牌。

儲存室預計今揭牌

據悉，如刑事局、各直轄市警局鑑識中心等重要DNA鑑定單位，早在20年前就已建置具攝氏零下70度低溫保存功能的儲存設備，但同為我國重要DNA鑑定單位的法醫研究所，卻礙於經費、空間等因素，多年來只能在所內的血清證物組辦公室內，勉強用一般冰箱存放DNA檢體。

近年來因鑑定技術愈趨成熟，國內外不乏重新鑑定DNA獲平反的案例，法醫研究所從去年底啟動DNA儲存室建置計畫，首波斥資699萬元打造獨立空間，購置相關儲存設備，包括3台具零下80度低溫保存功能、可存放2萬5千筆DNA檢體的儲存設備，已將所內2001年至今所經手過的3萬5千筆DNA檢體全數移入。

法醫研究所所長涂達人說，早年DNA鑑定技術尚不發達，有些人可能因「不排除」、「疑似有」等模糊結果而淪為冤囚，這些案件若以現在的鑑定技術來看，可能都能平反。

涂達人說，初估一個採樣狀況良好的DNA檢體可保存30年，這些檢體都可能是某起冤案的一線生機。美國1990年代曾發起「無辜計畫」，重新分析許多已定罪案件的DNA檢體，竟有多達近200起案件平反，共329名被告除罪。

法醫研究所血清證物組組長林俊彥透露，新儲存室採溫度、濕度控管，一旦超出合理範圍就會發出警報，停電時也有緊急發電機可因應，另還有5台用來存放如人骨、指甲等檢體的普通低溫設備。

行政院會日前通過「刑法修正草案」，將涉及死刑或無期徒刑的重大犯罪，取消30年追訴期，如彭婉如命案、劉邦友血案等重大案件，犯人只要在有生之年被抓到，都得接受制裁，而「DNA儲存室」將是扮演捉拿冤案真兇的關鍵。