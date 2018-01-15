嫩妻瞞老囚通姦 法官同情輕判

2018-01-15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕因強盜等案件入獄服刑的林男，發現妻子竟在他服刑期間懷孕，肯定不是他的種，憤而求償100萬元，新竹地院審理時，林妻坦承與小王通姦生子，但法官發現二人相差17歲，且林男刑期仍長，「此等婚姻生活狀態非妻子所應長期接受」，最後從輕判賠10萬元。

去年8月已離婚的林男說，他從2016年4月3日起因案收押於看守所，並入監服刑至今，不可能有性行為，妻子卻懷孕且預產期為去年10月2日，足認並非婚生受胎。

夫大17歲 刑期又長非妻應接受

他表示，妻子所為讓他遭友人嘲諷而罹患憂鬱症，精神痛苦不堪，因此求償100萬元。

法官調查，林男羈押期間與黃女結婚，後來入監服刑至今，黃女卻於林男在監期間，與他人發生性行為而懷孕，通姦證據確鑿，讓林男處於難堪情境。黃女坦承與小王發生性關係並懷孕。

不過，法官發現，林男41歲、黃女24歲，雙方社會歷練、智識成熟度有別，兩人於林男羈押時結婚，且林男應執行之刑期超過8年，因人身自由受限，未能與妻子經營婚姻生活，難以培養夫妻感情，此等婚姻生活狀態非黃女所應長期接受，且婚姻關係存續期間僅一年多，期間並無實際共同生活，認為林男請求精神慰撫金100萬元過高，應以10萬元較適當。