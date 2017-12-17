應召站情色廣告 入侵幼兒園網站

〔記者王捷／台南報導〕台南一間私立幼兒園的網路留言板遭色情應召業者入侵，留言板多數留言是家長感謝牧師、感謝老師對學童的照顧等，沒想到色情應召業者卻突兀地在留言板上貼出「和空姐╳╳」等鹹濕用詞，還留下LINE帳號及網站等約炮資料；警方指出，此舉已涉嫌兒少性剝削防制條例，將全力查緝無良色情販子。
不怕學童看到？ 家長批離譜
警方表示，在幼兒園網站散佈性交易訊息，涉嫌違反「兒童及少年性剝削防制條例」第40條，可處3年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，如有意圖營利者，可處5年以下有期徒刑。
台南某私立幼兒園11月才更新公佈欄，要舉辦義賣園遊會，但留言板上卻出現色情應召業者的援交訊息，疑似一名屏東的應召業者留下「欲仙欲死」等挑逗性文字，若有人加入業者LINE帳號，業者就會傳來多張「美女圖」拉客。
另有一名台中應召業者也入侵該間幼兒園的留言板，且用詞更露骨，寫下「沒嘗試過和空姐╳╳呢？讓應召站滿足你」等語，還留下自製應召網站；點選連結到網站，會跳出多位應召女照片，有如選妃。
應召業者連幼兒園網站都不放過，台南地區一名應召業者看不下去，直呼很誇張，批說：「難道不怕學童看到？」部分家長也稱：「離譜！」
警方指出，過去網路及手機通訊不方便，應召業者會在網路聊天室、大學或公部門留言板留下拉客資訊，但現在傳播、通訊平台方便，已很少見到這種誇張離譜的留言拉客方式。