假健保局誆匯款 婦700萬險遭騙光

2017-12-04

紀淑如接獲報案 及時阻止

〔記者蘇福男／梓官報導〕高雄梓官區65歲王姓婦人接獲詐騙集團電話，對方佯稱是健保局人員，謊稱王婦健保卡遭人盜用，要求她「電話不要掛、直接按110」報警，之後陸續有假冒警官、檢察官跟她對話，並要她匯出700萬元協助辦案，所幸正牌員警及時阻止匯款，保住王婦畢生辛苦存下的血汗錢。

假警檢接力通話 對婦洗腦

曾在奧運奪牌的跆拳道好手、目前擔任岡山警分局梓官分駐所所長的紀淑如接獲報案，趕赴王婦住處了解案情，王婦神情慌張地告訴警方，她依照對方指示未掛斷電話，隨即在電話鍵盤按110，一名自稱林姓警官接聽，告知本案已抓到盜用健保卡嫌犯，但嫌犯不承認，因此要求王婦至金融機構匯款，以證明嫌犯是有罪的，警方才能順利破案。

該名自稱檢察官的歹徒，為了取信婦人，還謊稱其父母都是吃素學佛的，因此很樂意幫助王婦；但話鋒一轉，強調案件尚屬偵查階段，絕對不能告訴他人，否則警方將立即前往逮捕，並拘禁兩個月之久。假檢座要求王婦配合辦案，先匯300萬元至指定帳戶，待全額700餘萬元匯齊後，會一併返還全部金額且外加利息。

就在警方與王婦了解全案過程時，詐騙集團又來電要王婦匯款，員警不斷安撫、勸說，耐心解說相關詐騙模式伎倆，王婦才恍然大悟，及時保住畢生辛苦存下的血汗錢。