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高鐵色男裝睡摸鄰座女子大腿 被判2個月+罰金5000

一名男子假藉睡意，摸鄰座女子大腿，被判2月徒刑。（左為示意圖；右為資料照，本報合成）

一名男子假藉睡意，摸鄰座女子大腿，被判2月徒刑。（左為示意圖；右為資料照，本報合成）

2024/03/20 17:20

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名女子坐高鐵時，突遭鄰座裝睡的男子突襲觸摸大腿，女子叫來高鐵保全和列車長，男子惱羞成怒，痛罵「下三爛」。女子提告後，法官依性騷擾防治法判處男子2月徒刑，又因罵女生「下三爛」犯公然侮辱罪，判罰金5000元。

判決書說，女子坐在高鐵靠窗的位置，男子坐在她旁邊，上車不久後就閉上眼睛，用右手放在她左大腿上，女子一度以為對方是不小心，便移開左腿，但過不久對方再度用手觸她左大腿，女子喝斥道「你在幹嘛，你已經摸到我了，你一直在碰碰摸摸」，男子作勢要離開，女子警告她「不要走，你敢離開，我就打電話報警」，男子回「你打阿！」雙方在彰化站下車，並在月台繼續爭吵，男子還罵女子「下三爛」。

判決書表示，過程中列車長和高鐵列車保全都前來，並派人一路護送女子去報案。女子說，她總共被觸摸3次，其中一次是整個手掌擺在她大腿正上方，是大腿靠近屁股這一側，後來高鐵幫她安排到另一個車廂，她隨即跟男友、媽媽、弟弟說這件事情經過。

法官表示，被告雖認為檢察官單憑一面之詞就起訴他，並不公平，但該案發生之前，雙方素不相識，僅係高鐵列車上偶然相逢之鄰座乘客，女方無不良動機刻意捏造不實被害事實，以誣陷被告，或甘冒擔負誣告及偽證罪風險之理。況大腿為女性重要且隱私之部位，若非確有遭人意圖性騷擾而觸摸，原告無需不顧名譽，編織上述被害情節，以提告、報警處理，其所述堪稱可信，因此判被告2月徒刑，又因罵女方「下三爛」犯公然侮辱罪，判罰金5000元。

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