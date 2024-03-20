陳重文涉貪案爆公務員圍事牽線 台北市殯葬處：絕不護短

國民黨台北市議員陳重文（中）被控圖利監視器業者，200萬元交保。（資料照）

2024/03/20 16:58

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文被檢舉涉嫌收賄近千萬元，利用質詢機會，幫警用監視器業者台灣智慧光網拉抬市府預算，其中傳獲150萬元交保的前市府殯葬處公務員、現任台智光顧問陳豐源利用殯葬處府會聯絡員身分，替台智光打通各黨派議員的關係，若關心台智光就會接到陳豐源的關心電話，是本案的關鍵嫌疑人。

檢調懷疑陳豐源利用殯葬處府會聯絡員的身分，替台智光打點事情；據了解，去年七月陳豐源從殯葬處退休，被挖角到台智光任職，成為台智光對議員窗口，但在他還在殯葬處時，已多年利用府會聯絡人的身分幫台智光，本次也被檢調一併調查，更是本案具關鍵的嫌疑人，最後以150萬元交保。

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不具名議員受訪指出，只要警政衛生部門的議員，陳豐源就會派人關心、替台智光引介，甚至送高檔禮品，若有其他議員想要調閱與台智光有關的資料都會接到陳豐源電話，質詢台智光預算不合理，陳豐源也會替台智光緩頰、並表達台智光可派人說明。

對於前員工、台智光顧問陳豐源遭爆長期利用府會聯絡員送禮打通藍綠議員關係，台北市殯葬管理處說，陳豐源曾任職於北市殯葬處駐警職務，去年7月從殯葬處退休，任職期間若有涉入違法案件，市府一定會配合檢調、毋枉毋縱、絕不護短、絕不姑息。

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