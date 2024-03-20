為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

陳重文涉貪案爆公務員圍事牽線 台北市殯葬處：絕不護短

國民黨台北市議員陳重文（中）被控圖利監視器業者，200萬元交保。（資料照）

國民黨台北市議員陳重文（中）被控圖利監視器業者，200萬元交保。（資料照）

2024/03/20 16:58

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文被檢舉涉嫌收賄近千萬元，利用質詢機會，幫警用監視器業者台灣智慧光網拉抬市府預算，其中傳獲150萬元交保的前市府殯葬處公務員、現任台智光顧問陳豐源利用殯葬處府會聯絡員身分，替台智光打通各黨派議員的關係，若關心台智光就會接到陳豐源的關心電話，是本案的關鍵嫌疑人。

檢調懷疑陳豐源利用殯葬處府會聯絡員的身分，替台智光打點事情；據了解，去年七月陳豐源從殯葬處退休，被挖角到台智光任職，成為台智光對議員窗口，但在他還在殯葬處時，已多年利用府會聯絡人的身分幫台智光，本次也被檢調一併調查，更是本案具關鍵的嫌疑人，最後以150萬元交保。

不具名議員受訪指出，只要警政衛生部門的議員，陳豐源就會派人關心、替台智光引介，甚至送高檔禮品，若有其他議員想要調閱與台智光有關的資料都會接到陳豐源電話，質詢台智光預算不合理，陳豐源也會替台智光緩頰、並表達台智光可派人說明。

對於前員工、台智光顧問陳豐源遭爆長期利用府會聯絡員送禮打通藍綠議員關係，台北市殯葬管理處說，陳豐源曾任職於北市殯葬處駐警職務，去年7月從殯葬處退休，任職期間若有涉入違法案件，市府一定會配合檢調、毋枉毋縱、絕不護短、絕不姑息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
獨》北市議員陳重文涉弊交保檢抗告 高院今晚分案明裁定
2024/03/19 23:44

獨》北市議員陳重文涉弊交保檢抗告 高院今晚分案明裁定
北市議員陳重文被控圖利200萬交保 北檢提抗告
2024/03/19 16:42

北市議員陳重文被控圖利200萬交保 北檢提抗告

補養聖品「鹿茸」四季皆宜 守護全家人的健康

一檔基金 為您掌握股利＋債息雙收益
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播