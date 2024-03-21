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揪全家殺害包養男 「蛇蠍酒店妹」林姝妤判無期徒刑定讞

酒店女林姝妤夥同父母與弟弟殺害包養她的張姓男友，其中林女判處無期徒刑，最高法院今駁回上訴定讞。（資料照）

酒店女林姝妤夥同父母與弟弟殺害包養她的張姓男友，其中林女判處無期徒刑，最高法院今駁回上訴定讞。（資料照）

2024/03/21 16:17

〔記者張文川／台北報導〕彰化縣32歲酒店女林姝妤，夥同父母與弟弟共同殺害包養她的張姓男友，事先擬定殺人計畫，犯後一起棄屍，一審、二審皆認為有中高度復歸社會的可能性，一家四口均未判處極刑，主謀林女判處無期徒刑，林父16年6月、林母與林弟各15年6月；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

彰化縣東螺溪於2021年10月底發現一具水流屍，檢警偵辦發現是酒店女林姝妤，因不滿張姓男友時常與她爭吵，並覬覦張男帳戶內鉅款，因而與52歲父親林益全、51歲母親林劉秀珍、25歲弟弟林韋守，一家人共同謀議「殺人計畫」，林韋守的朋友陳昱惟（一審判6年6月確定）並提供1顆安眠藥，幫助殺害張男。

判決指出，林姝妤於2021年10月16日中午，與張男返回彰化縣福興鄉住處，林母將安眠藥磨成粉狀，攙入飲料內給張男喝，張男入睡後，林姝妤開車載張男於副駕駛座，父母林益全、林劉秀珍及胞弟林韋守坐在後座。

車子開抵彰化芳苑鄉漢寶濕地，林父拿出預藏的繩子勒死張男，取走張隨身的現金5000元與提款卡，再將遺體棄置於預先選定的彰化埔鹽鄉東螺溪畔，將屍體綁空心磚，丟入溪內，再壓上石塊防止漂浮，林女再盜領張男帳戶的473萬元鉅款。

高等法院台中分院二審時，林女否認殺人前就有強盜犯意，是因遭受張男長期家暴才萌生殺意，3名家人也辯稱是為了幫女兒走出家暴，才幫助她殺人。但法官認為，依證人證詞，以及殺害張男後，她只拿走張男現金與提款卡，隨後立刻去提款，足以認定殺人前即有強盜取財犯意，構成強盜殺人罪。

合議庭考量4人已賠償死者家屬部分款項達成和解，張男的兒子同意給4人從輕量刑機會，心理衡鑑也認為林姝妤、林韋守有高度復歸社會可能性，林益全、林劉秀珍則有中高度復歸可能性，因此判處林女無期徒刑，3名家人各處15年半至16年半徒刑。

最高法院今評議後，認為二審判決未違誤法令，對於殺人動機的認定已充分說明，量刑理由也說明清楚，4人上訴無理由，駁回定讞。

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