保時捷撞騎樓 賓士「入厝」 屋主以為地震

2017-10-23

〔記者王俊忠／台南報導〕駕駛保時捷休旅車的57歲張男，昨午在台南市安平區撞到1輛機車後疑肇逃，張男的車開了約300公尺後，把停在騎樓的賓士車「入厝」撞進屋內，男屋主衝下樓，看到愛車車頭、車尾都被撞爛，當場傻眼。

疑肇事逃逸 緊張撞進民宅

警方調查，保時捷張姓男駕駛先在安平區建平十一街、永華三街口撞到1輛機車，1名下車準備買午餐的婦人腳遭撞傷送醫，張男未停車，可能是肇事逃逸一時緊張，高速從建平十一街東向西行駛，一直到文平路口時，失控撞上停在路口民宅騎樓的賓士車，保時捷的安全氣囊爆開，兩處肇事點相距約300公尺。

警消到場，肇事的張男說胸悶、無其他外傷，意識清楚，救護車將他送醫；屋主說，當時他與家人都在2樓煮飯，幸好1樓沒人，當時發出巨大聲響，還以為發生地震，待巨響過了1秒，聽到屋外有很多人喊叫，才知道樓下出事，下樓一看，簡直令人傻眼。

他的賓士車原本停在門外騎樓上，大門鐵捲門還拉下關著，肇事的休旅車硬是把賓士車推撞破鐵捲門，愛車遭撞進1樓屋內，車頭、車尾都被撞爛了，要向保時捷車主求償。

警方表示，沒聞到張男身上有酒味，到醫院對張男酒測，酒測值零。張男說不知道有撞到機車與婦人，也忘記怎麼撞上賓士車的這一段過程，警方將進一步傳訊相關人員釐清張男肇責。