男大生醉躺 遭違停聯結車輾斃

2017-10-18

〔記者曾健銘、余衡／新北報導〕黎明技術學院時尚設計系一年級新生黃譯賢，前天與同學外出飲酒，深夜返回宿舍途中因酒醉睡在橋邊人行道，當時人行道上違停一輛35噸重的聯結車，駕駛吳偉民未發現車前躺坐著2人，竟發動引擎開車輾過黃男身體，送醫後因多處臟器出血不治，黃母聽聞惡耗哀慟無比，肇事原因現由警方調查中。

肇事司機送辦

警方指出，19歲黃男前天與江姓男同學相約外出喝酒，深夜11點多步行回宿舍途中，2人因不勝酒力，在新北市泰山區堅實一橋人行道上，其中黃男躺在一輛違停的聯結車前、江男坐在附近。

警方表示，58歲聯結車駕駛吳偉民準備外出工作，疑因視線死角未發現車前2人，發動引擎後即往前行駛，右前車輪輾過黃男身體，吳男察覺異狀曾下車查看，因黃男醉倒未哀號，身上也沒有明顯外傷，吳詢問江男：「你朋友有沒有怎麼樣？」江男也誤認黃男酒醉，回答「他應該只是喝醉了啦！」

警方說，吳男撥打119報案，等到救護車抵達後離去，救護車將黃男送往醫院後，發現腹部有輪胎印且多處臟器出血，急救後仍不治，警方昨循線約談吳男到案，警訊後依業務過失致死、肇事逃逸罪送辦，另將針對違停部分開罰。

台灣外傷醫學會理事長簡立建表示，黃男遭重車緩慢輾過上半身，除可能形成創傷性窒息，也會造成胸骨斷裂及橫膈膜、主動脈、肝脾臟破裂與其他內臟出血。