搶街頭藝人87元賞金 重判8個月

2017-10-10

〔記者李立法／屏東報導〕58歲夏姓街頭藝人，從高雄騎單車到屏東夜市表演烏克麗麗，好不容易掙得87元賞金，卻被遊手好閒的40歲洪男搶走，夏男拚老命追上洪男，兩人發生扭打，洪男身上零錢掉滿地，夏男一路撿回70元賞金，洪男掙脫跑進屏東車站自強號列車內躲藏，警方將他逮捕，追回17元賞金，分文未得的洪男日前被屏東地院依搶奪罪重判8個月徒刑。

烏克麗麗藝人 一路追趕

夏姓街頭藝人今年6月2日晚上8點多，在屏東市民族路夜市表演鳥克麗麗，洪男趁夏男不注意時，搶走賞金盆內的87元零錢；夏男發現後追趕，兩人在路口一家超商前發生扭打，洪男身上零錢掉滿地，夏男為撿回辛苦掙得的賞金，眼睜睜看著洪男逃離現場，夏男沿路只撿回70元。

扭打掉70元 被逮再掏17元

警方據報到場，得知搶嫌往屏東車站逃跑，隨即追進車站，發現洪男躲進準備發車的自強號第10節車廂內，以為擺脫夏男糾纏可以鬆口氣，卻被趕到的警察逮個正著，起出身上17元贓款，交還給夏男。

洪男辯稱缺錢搭火車，才拿走街頭藝人的打賞金，夏男說，他大老遠從高雄騎車到屏東表演賺辛苦錢，洪男卻想不勞而獲，他當時以為洪男把手伸進賞金盆，是要打賞金錢，沒想到連這種錢也敢搶。

警方發現，洪男3月間因竊盜罪服刑出獄，竟不思悔改，搶奪街頭藝人；洪男被檢方依搶奪罪起訴，屏東地院法官認為洪男搶奪金額雖不高，卻屬累犯，應處8個月徒刑，可上訴。

警方還發現，最近出現在屏東夜市的夏男，3年多前曾在台北捷運車廂內拿烏克麗麗自彈自唱，引發乘客不滿，捷運公司獲報規勸，夏男竟咆哮：「我不爽就要殺人！」嚇得乘客驚慌逃竄跌倒受傷，被依恐嚇公眾罪送辦。

夏男轉移陣地到屏東夜市表演不久就遇搶，引發當地議論，據夜市攤販表示，搶案後，夏男最近到夜市的次數並不多。