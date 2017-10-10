公車司機心臟病發 撞鋼柱 瀕死18分鐘接力救命

2017-10-10

〔記者楊金城、劉婉君／台南報導〕1輛大台南公車昨天上午行經新營區中山路、民族路口時，41歲的李姓司機疑因心律不整而昏迷後仰，公車呈無人駕駛狀態偏離車道，逆向撞上兆豐證券新營公司門前騎樓的鋼柱才停住，李男在駕駛座已無呼吸心跳，4名路人見義勇為，聯手將司機抬至車內走道，其中1男1女施以CPR約2分鐘，直到消防員接手送醫前仍持續急救，司機有18分鐘「瀕死式」無呼吸心跳，到醫院那一刻才搶回他的生命。

騎士險遭撞 急閃

當公車以近30公里時速駛過路口時，一名機車騎士見公車直直撞來，發現苗頭不對，趕緊掉轉車頭移車，只差一點點就被撞上，和公車擦身而過，真是千鈞一髮；男騎士神閃開，救了自己一命。這起意外，除了李姓司機仍在加護病房，公車上共有6名乘客受到輕傷。

司機忽然陷入昏迷

新營警分局調查，肇事車是大台南公車（興南客運行駛）黃幹線麻豆到白河的路線，昨天早上7點27分行經新營中山路郵局前就已偏離車道，逆向行駛，幸好未撞到其他用路人，不到10秒後經過中山路、民族路口時，公車逆向撞上兆豐證券新營公司騎樓的鋼柱才停下。警方調閱車內監視畫面，公車司機原本開得好好的，到了肇事路口前，忽然陷入昏迷，頭部往後仰，呈無人駕車狀態。

4路人見義勇為

因撞擊力大，公車車頭凹陷，車內2男4女的6名乘客往前擦撞傷，李姓司機受困駕駛座昏迷不醒。公車撞上鋼柱後，後方一輛白色轎車立即停車，24歲吳姓男子下車從公車駕駛座車窗鑽進車內，先開啟車門，讓車內6名乘客下車；這時另有1男2女的3位熱心路人上車，4人聯手將身材壯碩的李姓司機拖離駕駛座，放置車內走道上，1男1女施以CPR約2分鐘，直到救護員接手急救。

救護員接手急救

車禍發生在7點27分，台南市消防局7點28分接獲報案後，新營專責救護隊7點35分到場接手CPR，救護員楊智偉說，抵達現場時，司機呈「瀕死式」呼吸，吸不到空氣，心跳則是亂跳，一樣屬無效心跳，CPR後電擊，7點45分送達柳營奇美醫院才恢復心跳呼吸。

吳男︰做應該做的事

「還好有民眾做CPR先救人！」楊智偉說。第一個上車救人的吳男是前台南市消防替代役男，2個月前才退伍，目前在高雄工作，他低調說：「見義勇為，做應該做的事」。

由於過程中，司機有18分鐘「瀕死式」無呼吸心跳，柳營奇美醫院急診室主治醫師黃威達、心臟科主治醫師黃博彥說，李姓司機到院前已恢復生命跡象，經診察後排除心肌梗塞，疑似不明原因引起心律不整。