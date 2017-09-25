撿手機 賓士撞賓利 撞飛450萬

2017-09-25

〔記者鄭景議／台北報導〕張姓男子昨駕駛賓士C300 AMG，疑因手機掉了低頭去撿，不慎撞上停在光復北路口停車格的賓利Continental GT，賓利車轉了180度，還被撞上人行道，賓士車頭也嚴重毀損，雖無人員受傷，但賓利駕駛陳男趕到，眼見愛車全毀，指著張男說：「你有沒有辦法賠？賓利耶！不是開玩笑的耶！」張男這一撞，光賠償賓利車損及自己的賓士車維修費，保守估計要450萬元。

警方調查，20歲張男昨凌晨3時駕駛賓士C300 AMG，從北市民生東路五段27巷口開至光復北路，賓士車原要在路口左轉，未料卻直接撞上路邊停車格的賓利Continental GT左前車頭，撞擊力道猛烈，賓利車直接被撞上人行道，車身還轉了180度，賓士車頭也嚴重毀損，現場滿佈車體碎片。

賓利駕駛陳男趕到，眼見愛車全毀，當場傻眼並問張男：「你有沒有辦法賠？賓利耶！不是開玩笑的耶！」他向警方表示，平日都把車停在車庫，前晚因為有酒攤，先將賓利停在光復北路路邊停車格，酒後改搭計程車回家，想不到偶爾停路邊，就被撞個稀爛，讓他十分難過。

警方對張男進行酒測，酒測值為0，張男供稱因為手機掉了伸手去撿分心，才不慎撞上，警方表示，確切事故原因待釐清。

賓利2008年式Continental GT原價約1600萬元，陳男幾年前以500萬元買下二手車；據車廠專業人士評估，賓利因配件都由原廠提供，由照片初估車台前大樑已經歪了，前輪也爆光，要修的話恐怕400萬元跑不掉，若是要拿回德國原廠換整個車台，甚至要到700萬元以上，比陳男買車的價格還高！

專業人士還表示，500萬元買下的賓利，若已開了數年，保險公司估殘值，整輛理賠大約3、4百萬元左右，保險公司估中古車殘值，常常跟中古車實際行情有差，理賠金不一定支付得起修車費，「賓利真的不好處理」，相較之下賓士雖然看似撞得很嚴重，但是不需要原廠零件，約數十萬元可以搞定。